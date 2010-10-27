النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 399 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 426 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8198.90 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 300 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 43.59 نقطة ليقفل عند مستوى 8198.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سوليديرتي تكافل، والأهلية، وعناية، وأمانة للتأمين، ومعدنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بترو رابغ، والخليج للتدريب، وهرفي للأغذية، والعقارية، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.72%.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، ودار الأركان، والخليج للتدريب، وملاذ للتأمين، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، وبن داود، ومعدنية والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 451.47 نقطة ليقفل عند مستوى 14438.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1117 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8198.90 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 43.59 نقطة ليقفل عند مستوى 8198.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سوليديرتي تكافل، والأهلية، وعناية، وأمانة للتأمين، ومعدنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بترو رابغ، والخليج للتدريب، وهرفي للأغذية، والعقارية، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.72%.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، ودار الأركان، والخليج للتدريب، وملاذ للتأمين، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، وبن داود، ومعدنية والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 451.47 نقطة ليقفل عند مستوى 14438.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1117 صفقة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
04:07 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8198.90 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 300 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
207

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 43.59 نقطة ليقفل عند مستوى 8198.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سوليديرتي تكافل، والأهلية، وعناية، وأمانة للتأمين، ومعدنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بترو رابغ، والخليج للتدريب، وهرفي للأغذية، والعقارية، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.72%.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، ودار الأركان، والخليج للتدريب، وملاذ للتأمين، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، وبن داود، ومعدنية والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 451.47 نقطة ليقفل عند مستوى 14438.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1117 صفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,300
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,709
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,557
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,757

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة