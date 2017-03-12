وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة. ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

دون بصمة .. رئيس الهيئات يوجّه بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-12 وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة.

ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 03:34 PM

دون بصمة .. رئيس الهيئات يوجّه بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا





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وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة.

ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.