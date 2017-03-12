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دون بصمة .. رئيس الهيئات يوجّه بتسجيل الحضور  والانصراف إلكترونيًا

تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة.
ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دون بصمة .. رئيس الهيئات يوجّه بتسجيل الحضور  والانصراف إلكترونيًا
سبق

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة.
ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
03:34 PM

دون بصمة .. رئيس الهيئات يوجّه بتسجيل الحضور  والانصراف إلكترونيًا

تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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1,634

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة.
ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

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