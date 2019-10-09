بطاريات الليثيوم أيون تمنح 3 علماء جائزة نوبل للكيمياء

اشتركوا في مشروع واحد مهّد الطريق للإلكترونيات المحمولة

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الأربعاء، الأمريكي جون جوديناف، والإنجليزي-الأمريكي ستانلي ويتنجهام، والياباني أكيرا يوشينو، جائزة نوبل للكيمياء لعام 2019.

وقالت الأكاديمية، في بيان منح الجائزة: "ذهبت الجائزة إلى العلماء الـ3 الذين اشتركوا في مشروع واحد، وعملوا على فكرة تطوير بطاريات الليثيوم أيون خفيفة الوزن، التي مهدت الطريق للإلكترونيات المحمولة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة ضبط نبضات القلب، والسيارات الكهربائية وما إلى ذلك".

وأضافت أن هذا النوع من البطاريات بإمكانه تخزين كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي يمكن استخدامها في جعل العالم خاليا من الوقود الأحفوري.

ووفق "رويترز"، أشارت الأكاديمية إلى أن جون جوديناف المولود عام 1922 في ألمانيا يعَد بذلك الفائز الأكبر سنا بجائزة نوبل على الإطلاق.

وذكرت أن الجائزة ستقسم بالتساوي على العلماء الـ3.

ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 110 جوائز نوبل في الكيمياء منذ عام 1901.

وذهبت الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية (908 آلاف دولار) إلى 181 شخصا حتى الآن.

ويجري تسليم الجوائز للفائزين سنويا في 10 ديسمبر المقبل، ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل.