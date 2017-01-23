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تركيا.. 6 سنوات سجن إضافي لصحفية مسجونة مدى الحياة

بتهمة مساعدة مدبّري انقلاب 2016

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: إن محكمة تركية أصدرت يوم الثلاثاء حكماً بالسجن ست سنوات إضافية، بتهمة تسريب معلومات تعتبرها الحكومة أسراراً، على صحفية كبيرة تقضي عقوبة السجن مدى الحياة؛ حسب وكالة "رويترز".

وعوقبت "نازلي إليجاق" بالسجن مدى الحياة، مع خمسة صحفيين آخرين، في فبراير الماضي؛ بتهمة مساعدة مدبري محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016. ونفى الصحفيون الستة وبينهم "نازلي" الاتهام.

وقالت وكالة أنباء الأناضول: إن المحكمة عاقبت نازلي يوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر، في قضية منفصلة اتهمت فيها "بنشر معلومات كان من الضروري أن تظل سراً من أجل أمن الدولة".

وعوقبت "نازلي"، وهي صحفية وكاتبة مقالات ومشرعة سابقة، بالسجن 14 شهراً في العام الماضي بتهمة إهانة رئيس الدولة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات في تركيا.

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تركيا.. 6 سنوات سجن إضافي لصحفية مسجونة مدى الحياة
سبق

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: إن محكمة تركية أصدرت يوم الثلاثاء حكماً بالسجن ست سنوات إضافية، بتهمة تسريب معلومات تعتبرها الحكومة أسراراً، على صحفية كبيرة تقضي عقوبة السجن مدى الحياة؛ حسب وكالة "رويترز".

وعوقبت "نازلي إليجاق" بالسجن مدى الحياة، مع خمسة صحفيين آخرين، في فبراير الماضي؛ بتهمة مساعدة مدبري محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016. ونفى الصحفيون الستة وبينهم "نازلي" الاتهام.

وقالت وكالة أنباء الأناضول: إن المحكمة عاقبت نازلي يوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر، في قضية منفصلة اتهمت فيها "بنشر معلومات كان من الضروري أن تظل سراً من أجل أمن الدولة".

وعوقبت "نازلي"، وهي صحفية وكاتبة مقالات ومشرعة سابقة، بالسجن 14 شهراً في العام الماضي بتهمة إهانة رئيس الدولة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات في تركيا.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:37 AM

تركيا.. 6 سنوات سجن إضافي لصحفية مسجونة مدى الحياة

بتهمة مساعدة مدبّري انقلاب 2016

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: إن محكمة تركية أصدرت يوم الثلاثاء حكماً بالسجن ست سنوات إضافية، بتهمة تسريب معلومات تعتبرها الحكومة أسراراً، على صحفية كبيرة تقضي عقوبة السجن مدى الحياة؛ حسب وكالة "رويترز".

وعوقبت "نازلي إليجاق" بالسجن مدى الحياة، مع خمسة صحفيين آخرين، في فبراير الماضي؛ بتهمة مساعدة مدبري محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016. ونفى الصحفيون الستة وبينهم "نازلي" الاتهام.

وقالت وكالة أنباء الأناضول: إن المحكمة عاقبت نازلي يوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر، في قضية منفصلة اتهمت فيها "بنشر معلومات كان من الضروري أن تظل سراً من أجل أمن الدولة".

وعوقبت "نازلي"، وهي صحفية وكاتبة مقالات ومشرعة سابقة، بالسجن 14 شهراً في العام الماضي بتهمة إهانة رئيس الدولة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات في تركيا.

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