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وزير النقل يرأس اجتماع الدورة الأولى للجنة "السعودية السنغافورية"

في سياق بحث سبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين

رأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بالرياض، أمس؛ أعمال اجتماع الدورة الأولى للجنة السعودية السنغافورية المشتركة؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبحث سبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وشهد الاجتماع الاتفاق على آلية عمل اللجنة والهيكل التنظيمي والعمل على عدد من المبادرات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز التعاون مع الجانب السنغافوري وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ستسهم في دعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف وفقًا للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لاستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة، وترسيخ مكانتها بين بقية الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية لقارات العالم القديم الثلاث، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى المُمكّنة لقطاعات اقتصادية وحيوية وتنموية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي سيكون لها الأثر في تعزيز اقتصاد المملكة وارتباطها بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، إضافةً لاعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي، وتأسيس صناعة متقدمة وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وصولًا لتحقيق التنمية المستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يرأس اجتماع الدورة الأولى للجنة "السعودية السنغافورية"
سبق

رأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بالرياض، أمس؛ أعمال اجتماع الدورة الأولى للجنة السعودية السنغافورية المشتركة؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبحث سبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وشهد الاجتماع الاتفاق على آلية عمل اللجنة والهيكل التنظيمي والعمل على عدد من المبادرات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز التعاون مع الجانب السنغافوري وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ستسهم في دعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف وفقًا للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لاستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة، وترسيخ مكانتها بين بقية الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية لقارات العالم القديم الثلاث، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى المُمكّنة لقطاعات اقتصادية وحيوية وتنموية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي سيكون لها الأثر في تعزيز اقتصاد المملكة وارتباطها بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، إضافةً لاعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي، وتأسيس صناعة متقدمة وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وصولًا لتحقيق التنمية المستدامة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
04:40 PM

وزير النقل يرأس اجتماع الدورة الأولى للجنة "السعودية السنغافورية"

في سياق بحث سبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بالرياض، أمس؛ أعمال اجتماع الدورة الأولى للجنة السعودية السنغافورية المشتركة؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبحث سبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وشهد الاجتماع الاتفاق على آلية عمل اللجنة والهيكل التنظيمي والعمل على عدد من المبادرات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز التعاون مع الجانب السنغافوري وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ستسهم في دعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف وفقًا للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لاستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة، وترسيخ مكانتها بين بقية الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية لقارات العالم القديم الثلاث، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى المُمكّنة لقطاعات اقتصادية وحيوية وتنموية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي سيكون لها الأثر في تعزيز اقتصاد المملكة وارتباطها بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، إضافةً لاعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي، وتأسيس صناعة متقدمة وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وصولًا لتحقيق التنمية المستدامة.

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