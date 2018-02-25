مبادرة قائد ابتدائية بالأفلاج تلقى إشادة "الزايد" .. أشرف على تجهيز المدرسة بعد الغبار

تغريدة مدير تعليم المحافظة لقيت تفاعلاً وتداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أشاد مدير "تعليم الأفلاج" محمد الزايد؛ بقائد ابتدائية خالد بن الوليد، أحمد بن إبراهيم الخرعان؛ ومبادرته التربوية بقيامه بالإشراف على تهيئة المدرسة من آثار موجة الغبار قبل إعلان تعليق الدراسة مساء أمس.

وقال الزايد؛ في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": شكر وتقدير عاطر لقائد مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية أحمد الخرعان؛ على مبادرته بتجهيز وتهيئة المدرسة لأبنائنا الطلاب قبل إعلان تعليق الدراسة.

واختتم، شكراً لك من القلب ولإدارة التعليم وقفة تكريم لكم.

ولقيت تغريدة مدير "تعليم الأفلاج" تفاعلاً وتداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثمّنين للزايد؛ إشادته بزميله قائد المدرسة، وشاكرين لقائد المدرسة مبادرته التربوية بالإشراف على تجهيز وتهيئة المدرسة للطلاب قبل إعلان تعليق الدارسة.