النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1287 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1385 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لإعادة فتح الحدائق العامة

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أنهت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لإعادة فتح الحدائق والملاعب والمتنزهات وتهيئة جميع المرافق البلدية، واستكمال التجهيزات لاستقبال الزوار عصر اليوم الخميس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها كثفت أعمال النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي وفق الخطط التشغيلية والتي تشمل جميع الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تجهيز المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بالمرافق، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في مواقع الألعاب ودورات المياه والمواقع المخصصة للجلوس بين الزوار، وتخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرقابة هذه المرافق ومساعدة المواطنين والمقيمين، والتأكد من استخدام المرافق بالشكل الأمثل.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بالجميع بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لإعادة فتح الحدائق العامة
سبق

أنهت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لإعادة فتح الحدائق والملاعب والمتنزهات وتهيئة جميع المرافق البلدية، واستكمال التجهيزات لاستقبال الزوار عصر اليوم الخميس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها كثفت أعمال النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي وفق الخطط التشغيلية والتي تشمل جميع الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تجهيز المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بالمرافق، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في مواقع الألعاب ودورات المياه والمواقع المخصصة للجلوس بين الزوار، وتخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرقابة هذه المرافق ومساعدة المواطنين والمقيمين، والتأكد من استخدام المرافق بالشكل الأمثل.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بالجميع بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:11 PM

أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لإعادة فتح الحدائق العامة

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
2
1,039

أنهت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لإعادة فتح الحدائق والملاعب والمتنزهات وتهيئة جميع المرافق البلدية، واستكمال التجهيزات لاستقبال الزوار عصر اليوم الخميس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها كثفت أعمال النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي وفق الخطط التشغيلية والتي تشمل جميع الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تجهيز المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بالمرافق، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في مواقع الألعاب ودورات المياه والمواقع المخصصة للجلوس بين الزوار، وتخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرقابة هذه المرافق ومساعدة المواطنين والمقيمين، والتأكد من استخدام المرافق بالشكل الأمثل.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بالجميع بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,398
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,457
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,813

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة