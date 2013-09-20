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الأمم المتحدة تدين بشدة إعدام الحوثيين للمدنيين الـ9

"جوتيريس" لفت إلى افتقار المحاكمة للعدالة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الأحد)، بشدة إعدام مليشيا الحوثي 9 مدنيين، بينهم قاصر.

لفت "جوتيريس" إلى أن الإعدامات جاءت؛ نتيجة إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب الأمين العام الأطراف اليمنية بوقف العنف، والانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لإحياء الحوار السياسي من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع تلبي تطلعات الشعب اليمني ومطالبه المشروعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تدين بشدة إعدام الحوثيين للمدنيين الـ9
سبق

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الأحد)، بشدة إعدام مليشيا الحوثي 9 مدنيين، بينهم قاصر.

لفت "جوتيريس" إلى أن الإعدامات جاءت؛ نتيجة إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب الأمين العام الأطراف اليمنية بوقف العنف، والانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لإحياء الحوار السياسي من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع تلبي تطلعات الشعب اليمني ومطالبه المشروعة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
06:57 PM

الأمم المتحدة تدين بشدة إعدام الحوثيين للمدنيين الـ9

"جوتيريس" لفت إلى افتقار المحاكمة للعدالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الأحد)، بشدة إعدام مليشيا الحوثي 9 مدنيين، بينهم قاصر.

لفت "جوتيريس" إلى أن الإعدامات جاءت؛ نتيجة إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب الأمين العام الأطراف اليمنية بوقف العنف، والانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لإحياء الحوار السياسي من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع تلبي تطلعات الشعب اليمني ومطالبه المشروعة.

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