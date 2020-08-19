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عقوبات أمريكية على 3 كيانات في الإمارات دعمت شركة طيران إيرانية

لسجلها الطويل في نقل الأسلحة والإرهابيين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين في الإمارات وأحد الأشخاص، على خلفية اتهامهم بتقديم دعم مادي لشركة ماهان إيرلاينز الإيرانية، والتي تضعها واشنطن على قائمتها السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إنها تفرض العقوبات على شركتي Parthia Cargo وDelta Parts Supply FZC، لدعمها المادي لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير، بالإضافة إلى المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي، الذي يمتلك ويدير شركة Parthia Cargo.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد قدمت هذه الشركات معاً الأجزاء الأساسية والخدمات اللوجستية لشركة Mahan Air، التي تم تصنيفها في إطار سلطات مكافحة الإرهاب لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وكذلك بموجب سلطة مكافحة انتشار الأسلحة.


وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان مكتوب، أعلن فيه هذا الإجراء، "ماهان إير لديها سجل طويل في نقل الأسلحة والإرهابيين من جميع أنحاء العالم إلى إيران"، بحسب تعبيره.

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عقوبات أمريكية على 3 كيانات في الإمارات دعمت شركة طيران إيرانية
سبق

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين في الإمارات وأحد الأشخاص، على خلفية اتهامهم بتقديم دعم مادي لشركة ماهان إيرلاينز الإيرانية، والتي تضعها واشنطن على قائمتها السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إنها تفرض العقوبات على شركتي Parthia Cargo وDelta Parts Supply FZC، لدعمها المادي لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير، بالإضافة إلى المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي، الذي يمتلك ويدير شركة Parthia Cargo.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد قدمت هذه الشركات معاً الأجزاء الأساسية والخدمات اللوجستية لشركة Mahan Air، التي تم تصنيفها في إطار سلطات مكافحة الإرهاب لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وكذلك بموجب سلطة مكافحة انتشار الأسلحة.


وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان مكتوب، أعلن فيه هذا الإجراء، "ماهان إير لديها سجل طويل في نقل الأسلحة والإرهابيين من جميع أنحاء العالم إلى إيران"، بحسب تعبيره.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:48 PM

عقوبات أمريكية على 3 كيانات في الإمارات دعمت شركة طيران إيرانية

لسجلها الطويل في نقل الأسلحة والإرهابيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين في الإمارات وأحد الأشخاص، على خلفية اتهامهم بتقديم دعم مادي لشركة ماهان إيرلاينز الإيرانية، والتي تضعها واشنطن على قائمتها السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إنها تفرض العقوبات على شركتي Parthia Cargo وDelta Parts Supply FZC، لدعمها المادي لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير، بالإضافة إلى المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي، الذي يمتلك ويدير شركة Parthia Cargo.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد قدمت هذه الشركات معاً الأجزاء الأساسية والخدمات اللوجستية لشركة Mahan Air، التي تم تصنيفها في إطار سلطات مكافحة الإرهاب لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وكذلك بموجب سلطة مكافحة انتشار الأسلحة.


وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان مكتوب، أعلن فيه هذا الإجراء، "ماهان إير لديها سجل طويل في نقل الأسلحة والإرهابيين من جميع أنحاء العالم إلى إيران"، بحسب تعبيره.

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