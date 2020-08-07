النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمتابعة من أمير عسير.. محافظ محايل يقف على المواقع المتضررة من الأمطار

شاهد الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناتجة عن الحالة المطرية

بمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، على عدد من المواقع المتضررة بفعل الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعه لها.

وفي التفاصيل: اطمأنّ الفلقي على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة، ووقف المحافظ ميدانيًّا على جريان السيول بعدد من المواقع بحضور الجهات المختصة.


وقال "الفلقي" إن أمير منطقة عسير يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد على أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية؛ الأمنية منها والخدمية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمتابعة من أمير عسير.. محافظ محايل يقف على المواقع المتضررة من الأمطار
سبق

بمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، على عدد من المواقع المتضررة بفعل الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعه لها.

وفي التفاصيل: اطمأنّ الفلقي على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة، ووقف المحافظ ميدانيًّا على جريان السيول بعدد من المواقع بحضور الجهات المختصة.


وقال "الفلقي" إن أمير منطقة عسير يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد على أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية؛ الأمنية منها والخدمية.


07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
08:19 PM

بمتابعة من أمير عسير.. محافظ محايل يقف على المواقع المتضررة من الأمطار

شاهد الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناتجة عن الحالة المطرية

A A A
محمد طيران - محايل عسير
0
2,292

بمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، على عدد من المواقع المتضررة بفعل الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعه لها.

وفي التفاصيل: اطمأنّ الفلقي على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة، ووقف المحافظ ميدانيًّا على جريان السيول بعدد من المواقع بحضور الجهات المختصة.


وقال "الفلقي" إن أمير منطقة عسير يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد على أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية؛ الأمنية منها والخدمية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,719
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,452

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة