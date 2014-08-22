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رسالة من مدير "تعليم القنفذة" لأصحاب المكانة السامية مع انطلاقة العام الدراسي

دعا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان عودة حضورية آمنة

بعث مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة عودتهم وانطلاقة العام الدراسي الجديد، حملت في طياتها كلمات مشجعة ومحفزة.

وكان مضمون الرسالة: "أهلًا ومرحّبا بكم أصحاب الرسالة السامية والمكانة العالية أبطال تعليم بلادنا مَن كانوا فخرًا لنا وشرفًا لتعليمنا".

وأضاف: "عندما توقف التعليم إثر الجائحة كان الرهان عليكم في استمرارية تعليم أبنائنا وبناتنا، وكان التعليم عن بُعد فرسمتم أجمل صور العطاء، ونسجتم أروع قصص النجاح نفخر بها ونفتخر ما حيينا".

وتابع مخاطبًا المعلمين والمعلمات قائلًا: "أيها الفضلاء والفضليات، تعودون اليوم إلى مدارسكم لتعطوا لأبنائنا وبناتنا التربية في أجمل حلة والتعليم في أرقى صورة، أدعوكم أيها الزملاء والزميلات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لدخول المدارس للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وكافة منسوبي المدارس، ولضمان عودة حضورية آمنة بإذن الله عز وجل".

هذا وقد اختتم مدير تعليم القنفذة رسالته بالعودة مجددًا للترحيب بالمعلمين والمعلمات، قائلًا: "عودًا حميدًا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في رحلة العطاء التربوية التعليمية".

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رسالة من مدير "تعليم القنفذة" لأصحاب المكانة السامية مع انطلاقة العام الدراسي
سبق

بعث مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة عودتهم وانطلاقة العام الدراسي الجديد، حملت في طياتها كلمات مشجعة ومحفزة.

وكان مضمون الرسالة: "أهلًا ومرحّبا بكم أصحاب الرسالة السامية والمكانة العالية أبطال تعليم بلادنا مَن كانوا فخرًا لنا وشرفًا لتعليمنا".

وأضاف: "عندما توقف التعليم إثر الجائحة كان الرهان عليكم في استمرارية تعليم أبنائنا وبناتنا، وكان التعليم عن بُعد فرسمتم أجمل صور العطاء، ونسجتم أروع قصص النجاح نفخر بها ونفتخر ما حيينا".

وتابع مخاطبًا المعلمين والمعلمات قائلًا: "أيها الفضلاء والفضليات، تعودون اليوم إلى مدارسكم لتعطوا لأبنائنا وبناتنا التربية في أجمل حلة والتعليم في أرقى صورة، أدعوكم أيها الزملاء والزميلات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لدخول المدارس للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وكافة منسوبي المدارس، ولضمان عودة حضورية آمنة بإذن الله عز وجل".

هذا وقد اختتم مدير تعليم القنفذة رسالته بالعودة مجددًا للترحيب بالمعلمين والمعلمات، قائلًا: "عودًا حميدًا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في رحلة العطاء التربوية التعليمية".

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
12:45 PM

رسالة من مدير "تعليم القنفذة" لأصحاب المكانة السامية مع انطلاقة العام الدراسي

دعا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان عودة حضورية آمنة

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علي السحاري - القنفذة
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بعث مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة عودتهم وانطلاقة العام الدراسي الجديد، حملت في طياتها كلمات مشجعة ومحفزة.

وكان مضمون الرسالة: "أهلًا ومرحّبا بكم أصحاب الرسالة السامية والمكانة العالية أبطال تعليم بلادنا مَن كانوا فخرًا لنا وشرفًا لتعليمنا".

وأضاف: "عندما توقف التعليم إثر الجائحة كان الرهان عليكم في استمرارية تعليم أبنائنا وبناتنا، وكان التعليم عن بُعد فرسمتم أجمل صور العطاء، ونسجتم أروع قصص النجاح نفخر بها ونفتخر ما حيينا".

وتابع مخاطبًا المعلمين والمعلمات قائلًا: "أيها الفضلاء والفضليات، تعودون اليوم إلى مدارسكم لتعطوا لأبنائنا وبناتنا التربية في أجمل حلة والتعليم في أرقى صورة، أدعوكم أيها الزملاء والزميلات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لدخول المدارس للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وكافة منسوبي المدارس، ولضمان عودة حضورية آمنة بإذن الله عز وجل".

هذا وقد اختتم مدير تعليم القنفذة رسالته بالعودة مجددًا للترحيب بالمعلمين والمعلمات، قائلًا: "عودًا حميدًا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في رحلة العطاء التربوية التعليمية".

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