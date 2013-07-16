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"التعليم": المزايا المالية للمعلمين لن تتأثر.. والعلاوة ستستمر 4  سنوات

شكّلت الوزارة لجنة لوضع القواعد التنفيذية للائحة الوظائف الجديدة

أعلنت وزارة التعليم عن حزمة من المزايا تمخضت عن صياغة سياسات اللائحة التعليمية الجديدة؛ من بينها استمرار العلاوة السنوية لأربعة أعوام بعد التسكين على المستوى والرتبة، كما شكلت لجنة لوضع القواعد التنفيذية للائحة الوظائف التعليمية.

وتفصيلاً، أوضح ذلك المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني على قناة الإخبارية هذا المساء، حيث أكد أن اللائحة تعد نقلة كبيرة جدًا منذ 40 عامًا، وأنهم في الوزارة أمام مرحلة جديدة وإستراتيجية في مسيرة العمل، وبدأت في إعداد اللوائح التنفيذية والتفسيرية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الخدمة وهيئة تقييم التعليم والتدريب، والمفترض أنه خلال الأسابيع المقبلة تظهر بوادر هذه اللائحة ، بالإضافة إلى عددٍ من اللجان بدأت في وضع أرضية مناسبة لتطبيقها خلال المدة التي أقرت بمجلس الوزراء.

وأشار "الدخيني" إلى أن المزايا المالية للمعلمين والمعلمات ستظهر مع اللائحة الجديدة ولن تمس الرواتب، وبعد التسكين ربما تزيد لبعضهم، خصوصًا في رتبة معلم ممارس.

وكشف "الدخيني" أنه من المزايا استمرار صرف العلاوة 4 سنوات متتالية للمعلمين والمعلمات منذ بداية التسكين، وخلال هذه الأربع سنوات سيُطالبون بالحصول على الرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم وهذه الرخصة ستؤهلهم للاستمرار في رتبة ممارس، وأيضًا استمرار العلاوة السنوية.

وأشار إلى أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات على اللائحة الجديدة أعلى من السابق وسيمتد إلى أكثر من 21 ألف ريال، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات وفق سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديدة، وستُسهم في سرعة الوصول لرتبة خبير خلال 12 سنة، وتختصر المسافات في ارتفاع مستوى التعليم من خلال تكثيف التطوير والتدريب.

وأكد "الدخيني" أن وزارة التعليم وعلى رأسها الوزير الدكتور حمد آل الشيخ سعت في البحث عن أفضل السبل التي من خلالها يحقق المعلم والمعلمة دوره في الميدان التعليمي، وأيضًا تمارس الوزارة دورها الرئيس في بناء جيل قادر على تحقيق رؤية المملكة 2030، وتُسهم مع وزارة الخدمة المدنية وهيئة تقويم التعليم في الوصول إلى هذه المستهدفات المهمة للاستثمار في العنصر البشري في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": المزايا المالية للمعلمين لن تتأثر.. والعلاوة ستستمر 4  سنوات
سبق

أعلنت وزارة التعليم عن حزمة من المزايا تمخضت عن صياغة سياسات اللائحة التعليمية الجديدة؛ من بينها استمرار العلاوة السنوية لأربعة أعوام بعد التسكين على المستوى والرتبة، كما شكلت لجنة لوضع القواعد التنفيذية للائحة الوظائف التعليمية.

وتفصيلاً، أوضح ذلك المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني على قناة الإخبارية هذا المساء، حيث أكد أن اللائحة تعد نقلة كبيرة جدًا منذ 40 عامًا، وأنهم في الوزارة أمام مرحلة جديدة وإستراتيجية في مسيرة العمل، وبدأت في إعداد اللوائح التنفيذية والتفسيرية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الخدمة وهيئة تقييم التعليم والتدريب، والمفترض أنه خلال الأسابيع المقبلة تظهر بوادر هذه اللائحة ، بالإضافة إلى عددٍ من اللجان بدأت في وضع أرضية مناسبة لتطبيقها خلال المدة التي أقرت بمجلس الوزراء.

وأشار "الدخيني" إلى أن المزايا المالية للمعلمين والمعلمات ستظهر مع اللائحة الجديدة ولن تمس الرواتب، وبعد التسكين ربما تزيد لبعضهم، خصوصًا في رتبة معلم ممارس.

وكشف "الدخيني" أنه من المزايا استمرار صرف العلاوة 4 سنوات متتالية للمعلمين والمعلمات منذ بداية التسكين، وخلال هذه الأربع سنوات سيُطالبون بالحصول على الرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم وهذه الرخصة ستؤهلهم للاستمرار في رتبة ممارس، وأيضًا استمرار العلاوة السنوية.

وأشار إلى أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات على اللائحة الجديدة أعلى من السابق وسيمتد إلى أكثر من 21 ألف ريال، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات وفق سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديدة، وستُسهم في سرعة الوصول لرتبة خبير خلال 12 سنة، وتختصر المسافات في ارتفاع مستوى التعليم من خلال تكثيف التطوير والتدريب.

وأكد "الدخيني" أن وزارة التعليم وعلى رأسها الوزير الدكتور حمد آل الشيخ سعت في البحث عن أفضل السبل التي من خلالها يحقق المعلم والمعلمة دوره في الميدان التعليمي، وأيضًا تمارس الوزارة دورها الرئيس في بناء جيل قادر على تحقيق رؤية المملكة 2030، وتُسهم مع وزارة الخدمة المدنية وهيئة تقويم التعليم في الوصول إلى هذه المستهدفات المهمة للاستثمار في العنصر البشري في السعودية.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
10:31 PM

"التعليم": المزايا المالية للمعلمين لن تتأثر.. والعلاوة ستستمر 4  سنوات

شكّلت الوزارة لجنة لوضع القواعد التنفيذية للائحة الوظائف الجديدة

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عيسى الحربي - الرياض
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9,984

أعلنت وزارة التعليم عن حزمة من المزايا تمخضت عن صياغة سياسات اللائحة التعليمية الجديدة؛ من بينها استمرار العلاوة السنوية لأربعة أعوام بعد التسكين على المستوى والرتبة، كما شكلت لجنة لوضع القواعد التنفيذية للائحة الوظائف التعليمية.

وتفصيلاً، أوضح ذلك المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني على قناة الإخبارية هذا المساء، حيث أكد أن اللائحة تعد نقلة كبيرة جدًا منذ 40 عامًا، وأنهم في الوزارة أمام مرحلة جديدة وإستراتيجية في مسيرة العمل، وبدأت في إعداد اللوائح التنفيذية والتفسيرية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الخدمة وهيئة تقييم التعليم والتدريب، والمفترض أنه خلال الأسابيع المقبلة تظهر بوادر هذه اللائحة ، بالإضافة إلى عددٍ من اللجان بدأت في وضع أرضية مناسبة لتطبيقها خلال المدة التي أقرت بمجلس الوزراء.

وأشار "الدخيني" إلى أن المزايا المالية للمعلمين والمعلمات ستظهر مع اللائحة الجديدة ولن تمس الرواتب، وبعد التسكين ربما تزيد لبعضهم، خصوصًا في رتبة معلم ممارس.

وكشف "الدخيني" أنه من المزايا استمرار صرف العلاوة 4 سنوات متتالية للمعلمين والمعلمات منذ بداية التسكين، وخلال هذه الأربع سنوات سيُطالبون بالحصول على الرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم وهذه الرخصة ستؤهلهم للاستمرار في رتبة ممارس، وأيضًا استمرار العلاوة السنوية.

وأشار إلى أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات على اللائحة الجديدة أعلى من السابق وسيمتد إلى أكثر من 21 ألف ريال، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات وفق سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديدة، وستُسهم في سرعة الوصول لرتبة خبير خلال 12 سنة، وتختصر المسافات في ارتفاع مستوى التعليم من خلال تكثيف التطوير والتدريب.

وأكد "الدخيني" أن وزارة التعليم وعلى رأسها الوزير الدكتور حمد آل الشيخ سعت في البحث عن أفضل السبل التي من خلالها يحقق المعلم والمعلمة دوره في الميدان التعليمي، وأيضًا تمارس الوزارة دورها الرئيس في بناء جيل قادر على تحقيق رؤية المملكة 2030، وتُسهم مع وزارة الخدمة المدنية وهيئة تقويم التعليم في الوصول إلى هذه المستهدفات المهمة للاستثمار في العنصر البشري في السعودية.

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