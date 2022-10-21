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3 أشهر على اختفاء "الحازمي" وشرطة العاصمة المقدسة توالي بحثها عنه

مركبته متوقفة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية داخلها

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بحثها وتحرياتها عن المفقود ريان الحازمي، والذي فقد في 27 من شهر ذي القعدة للعام الماضي 1440 هـ ولا يزال لغز اختفائه يثير تساؤلات عديدة بحسب كلام والده.

يقول الأب إن ابنه ريان يبلغ قرابة 31 عاماً خرج من المنزل مدعياً ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وانقطعت أخباره عنهم، وإنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول والتي باشرت البلاغ وعثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يفقد منها أي شيء.

‏‫

وتابع والده: حتى هذه اللحظات ولَم يردنا أي خبر من أي جهة رسميه أو خلافها تشعرنا أو تكشف لنا لغز اختفاء ريان، مناشداً من يملك أي معلومات عن ابنه أن يتقدم لأقرب جهة أمنية، أو يتواصل معه على الرقم: 0532101252.

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3 أشهر على اختفاء "الحازمي" وشرطة العاصمة المقدسة توالي بحثها عنه
سبق

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بحثها وتحرياتها عن المفقود ريان الحازمي، والذي فقد في 27 من شهر ذي القعدة للعام الماضي 1440 هـ ولا يزال لغز اختفائه يثير تساؤلات عديدة بحسب كلام والده.

يقول الأب إن ابنه ريان يبلغ قرابة 31 عاماً خرج من المنزل مدعياً ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وانقطعت أخباره عنهم، وإنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول والتي باشرت البلاغ وعثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يفقد منها أي شيء.

‏‫

وتابع والده: حتى هذه اللحظات ولَم يردنا أي خبر من أي جهة رسميه أو خلافها تشعرنا أو تكشف لنا لغز اختفاء ريان، مناشداً من يملك أي معلومات عن ابنه أن يتقدم لأقرب جهة أمنية، أو يتواصل معه على الرقم: 0532101252.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
11:11 PM

3 أشهر على اختفاء "الحازمي" وشرطة العاصمة المقدسة توالي بحثها عنه

مركبته متوقفة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية داخلها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
6,446

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بحثها وتحرياتها عن المفقود ريان الحازمي، والذي فقد في 27 من شهر ذي القعدة للعام الماضي 1440 هـ ولا يزال لغز اختفائه يثير تساؤلات عديدة بحسب كلام والده.

يقول الأب إن ابنه ريان يبلغ قرابة 31 عاماً خرج من المنزل مدعياً ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وانقطعت أخباره عنهم، وإنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول والتي باشرت البلاغ وعثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يفقد منها أي شيء.

‏‫

وتابع والده: حتى هذه اللحظات ولَم يردنا أي خبر من أي جهة رسميه أو خلافها تشعرنا أو تكشف لنا لغز اختفاء ريان، مناشداً من يملك أي معلومات عن ابنه أن يتقدم لأقرب جهة أمنية، أو يتواصل معه على الرقم: 0532101252.

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