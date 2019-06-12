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رسمياً.. بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة أول ديسمبر

بنسبة 50%

يبدأ في الأول من ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، والتي تبلغ نسبتها 50%.

جاء ذلك في ‏‫قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3031) وتاريخ 5/ 10/ 1440هـ الموافق 8/ 6/ 2019م والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وجاء في القرار أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وبناءً على الصلاحيات المخولة له في البند (ثانياً) من ذات القرار قرر ما يلي:

أولاً: يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 5/ 9/ 1438هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1/ 12/ 2019م.

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رسمياً.. بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة أول ديسمبر
سبق

يبدأ في الأول من ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، والتي تبلغ نسبتها 50%.

جاء ذلك في ‏‫قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3031) وتاريخ 5/ 10/ 1440هـ الموافق 8/ 6/ 2019م والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وجاء في القرار أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وبناءً على الصلاحيات المخولة له في البند (ثانياً) من ذات القرار قرر ما يلي:

أولاً: يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 5/ 9/ 1438هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1/ 12/ 2019م.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:45 PM

رسمياً.. بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة أول ديسمبر

بنسبة 50%

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
11,166

يبدأ في الأول من ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، والتي تبلغ نسبتها 50%.

جاء ذلك في ‏‫قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3031) وتاريخ 5/ 10/ 1440هـ الموافق 8/ 6/ 2019م والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وجاء في القرار أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وبناءً على الصلاحيات المخولة له في البند (ثانياً) من ذات القرار قرر ما يلي:

أولاً: يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 5/ 9/ 1438هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1/ 12/ 2019م.

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