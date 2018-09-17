النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بن سعيّد" و"القروي" لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية

"مورو" ثالثاً و"الزبيدي" رابعاً

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي أشارت إلى تقدم المرشح المستقل قيس بن سعيد وحصوله على أعلى الأصوات وخوض جولة إعادة مع المرشح نبيل القروي، عن حزب "قلب تونس".

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن "قيس سعيد على 18.4 من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 15.58%، وعبدالفتاح مورو مرشح حزب النهضة، على 12.8%، من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

فيما حصل وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي على 10.7 % من الأصوات، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 % من الأصوات، كما حصل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على 3% من الأصوات.

وأضافت الهيئة أنه "ستكون جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي".

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، إن "التأخير في الإعلان الرسمي، يعود إلى أن الأمر دقيق، ويتطلب استكمال المطابقة الخاصة بمحاضر التصويت".

ونظرت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، في بعض الخروقات الانتخابية التي قام بها عدد من المرشحين، والتي قالت إن بعضها يرتقي لجرائم انتخابية، قبل أن تحسم النظر في هذه القضايا وتعلن النتائج النهائية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بن سعيّد" و"القروي" لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية
سبق

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي أشارت إلى تقدم المرشح المستقل قيس بن سعيد وحصوله على أعلى الأصوات وخوض جولة إعادة مع المرشح نبيل القروي، عن حزب "قلب تونس".

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن "قيس سعيد على 18.4 من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 15.58%، وعبدالفتاح مورو مرشح حزب النهضة، على 12.8%، من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

فيما حصل وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي على 10.7 % من الأصوات، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 % من الأصوات، كما حصل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على 3% من الأصوات.

وأضافت الهيئة أنه "ستكون جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي".

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، إن "التأخير في الإعلان الرسمي، يعود إلى أن الأمر دقيق، ويتطلب استكمال المطابقة الخاصة بمحاضر التصويت".

ونظرت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، في بعض الخروقات الانتخابية التي قام بها عدد من المرشحين، والتي قالت إن بعضها يرتقي لجرائم انتخابية، قبل أن تحسم النظر في هذه القضايا وتعلن النتائج النهائية.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
06:16 PM

"بن سعيّد" و"القروي" لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية

"مورو" ثالثاً و"الزبيدي" رابعاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
153

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي أشارت إلى تقدم المرشح المستقل قيس بن سعيد وحصوله على أعلى الأصوات وخوض جولة إعادة مع المرشح نبيل القروي، عن حزب "قلب تونس".

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن "قيس سعيد على 18.4 من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 15.58%، وعبدالفتاح مورو مرشح حزب النهضة، على 12.8%، من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

فيما حصل وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي على 10.7 % من الأصوات، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 % من الأصوات، كما حصل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على 3% من الأصوات.

وأضافت الهيئة أنه "ستكون جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي".

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، إن "التأخير في الإعلان الرسمي، يعود إلى أن الأمر دقيق، ويتطلب استكمال المطابقة الخاصة بمحاضر التصويت".

ونظرت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، في بعض الخروقات الانتخابية التي قام بها عدد من المرشحين، والتي قالت إن بعضها يرتقي لجرائم انتخابية، قبل أن تحسم النظر في هذه القضايا وتعلن النتائج النهائية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,667
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,915
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,868
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,410

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة