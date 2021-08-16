تفشي كوفيد الجديد ينال من ثاني اقتصادات العالم.. هنا مؤشرات نفطية!

فيما يُتوقع نمو اقتصادي متواضع في الربع الحالي لرابع أكبر مستورد

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الاثنين، متراجعة للجلسة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ إنتاجية التكرير والنشاط الاقتصادي في الصين؛ في مؤشر على أن التفشي الجديد لكوفيد-19 ينال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض خام برنت 90 سنتًا أو ما يعادل 1.3% إلى 69.69 دولارًا للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 97 سنتًا أو ما يعادل 1.4% إلى 67.47 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل كبير في يوليو، على عكس التوقعات؛ إذ عطل تفشي جديد لكوفيد-19 وموجة من الفيضانات النشاطَ التجاري.

وقال "كلفين وونج" محلل السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" في سنغافورة: "ضعف العقود الآجلة للنفط.. من المرجح أن يكون نتيجة لبيانات النمو التي جاءت أضعف من المتوقع في الصين، وهي مستهلك رئيسي للنفط"؛ وفق "رويترز".

كما تراجع تكرير النفط الخام في الصين الشهر الماضي إلى أدنى مستوى على أساس يومي منذ مايو 2020؛ حيث خفضت المصافي المستقلة الإنتاج وسط تخفيض الحصص وارتفاع المخزونات وتراجع الأرباح. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يتوقع العديد من المحللين نموًّا اقتصاديًّا متواضعًا في الربع الحالي؛ حيث تأثر إنفاق الأسر بتجديد العمل بالقيود الرامية لاحتواء إصابات كورونا.