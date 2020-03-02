31 ألف دعوى قضائية تستقبلها محاكم ديوان المظالم

وفق تقرير إحصائي عن الربع الثاني من العام الحالي

كشف التقرير الإحصائي لمحاكم ديوان المظالم للربع الثاني من العام الهجري الحالي 1441هـ، مؤشرات قضائية عن أعمال عموم محاكم الديوان, ضمن إطار العمل المؤسسي لتطوير وقياس أداء الأعمال القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وبلغ عدد الدعاوى الواردة بجميع المحاكم 31299 دعوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة 41972 دعوى، وبلغ عدد الجلسات 72449 جلسة، فيما بلغ عدد زوار منصة معين الإلكترونية والمستفيدين من جميع خِدْماتها الإلكترونية 76885 زائرا.

تأتي هذه الإحصائيات والمؤشرات وفق ما يسعى إليه ديوان المظالم من تطوير لأعمال المحاكم الإدارية وقياس مخرجاتها القضائية، ونسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، وفق أهداف الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.