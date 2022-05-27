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شاهد.. السيول تجرف مواطنًا ومركبته في الريث وبطولة شبان تنقذه

نجحوا في ذلك بصعوبة.. والدفاع المدني تبلغ عن الحادثة وباشرها

أنقذت بطولة شابين سعوديين بتوفيق الله، مواطنًا من الغرق بعدما جرفته السيول في محافظة الريث، حينما كان يهم بعبور الوادي للعودة لقريته التي تحاصرها السيول وتحتجز أهاليها بالداخل والخارج، وسط معاناة مستمرة مع الطريق الذي تقطعه السيول.

وكانت السيول التي قطعت طريق قرية اللحجة، تابعة لمركز ملاطس بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان جرفت المواطن عبدالرحمن مشعوي النجادي داخل المركبة، فيما هرع عدد من الشبان، وهم يحيى شحيف الشحني، طالع محمد الشحني، شعبان محمد الشحني، لإنقاذ المواطن المحتجز ونجحوا في ذلك بصعوبة.

وجرفت السيول مركبة المواطن إلى أن تهشمت في الوادي الذي كان يجري بسيل كبير وأبلغ الأهالي الدفاع المدني وباشر الحادثة واتخذ إجراءاته.

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شاهد.. السيول تجرف مواطنًا ومركبته في الريث وبطولة شبان تنقذه
سبق

أنقذت بطولة شابين سعوديين بتوفيق الله، مواطنًا من الغرق بعدما جرفته السيول في محافظة الريث، حينما كان يهم بعبور الوادي للعودة لقريته التي تحاصرها السيول وتحتجز أهاليها بالداخل والخارج، وسط معاناة مستمرة مع الطريق الذي تقطعه السيول.

وكانت السيول التي قطعت طريق قرية اللحجة، تابعة لمركز ملاطس بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان جرفت المواطن عبدالرحمن مشعوي النجادي داخل المركبة، فيما هرع عدد من الشبان، وهم يحيى شحيف الشحني، طالع محمد الشحني، شعبان محمد الشحني، لإنقاذ المواطن المحتجز ونجحوا في ذلك بصعوبة.

وجرفت السيول مركبة المواطن إلى أن تهشمت في الوادي الذي كان يجري بسيل كبير وأبلغ الأهالي الدفاع المدني وباشر الحادثة واتخذ إجراءاته.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
08:57 PM
اخر تعديل
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:21 PM

شاهد.. السيول تجرف مواطنًا ومركبته في الريث وبطولة شبان تنقذه

نجحوا في ذلك بصعوبة.. والدفاع المدني تبلغ عن الحادثة وباشرها

A A A
محمد المواسي - جازان
8
6,286

أنقذت بطولة شابين سعوديين بتوفيق الله، مواطنًا من الغرق بعدما جرفته السيول في محافظة الريث، حينما كان يهم بعبور الوادي للعودة لقريته التي تحاصرها السيول وتحتجز أهاليها بالداخل والخارج، وسط معاناة مستمرة مع الطريق الذي تقطعه السيول.

وكانت السيول التي قطعت طريق قرية اللحجة، تابعة لمركز ملاطس بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان جرفت المواطن عبدالرحمن مشعوي النجادي داخل المركبة، فيما هرع عدد من الشبان، وهم يحيى شحيف الشحني، طالع محمد الشحني، شعبان محمد الشحني، لإنقاذ المواطن المحتجز ونجحوا في ذلك بصعوبة.

وجرفت السيول مركبة المواطن إلى أن تهشمت في الوادي الذي كان يجري بسيل كبير وأبلغ الأهالي الدفاع المدني وباشر الحادثة واتخذ إجراءاته.

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