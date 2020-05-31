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أمير عسير يوجّه باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال

على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور إلى مقار العمل بهدف سرعة التفاعل

وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال في إمارة المنطقة على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور إلى مقار العمل.

وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلّف محمد بن ناصر بن لبده؛ أن المركز يأتي ضمن اهتمام أمير منطقة عسير، بضمان سرعة التفاعل مع أيّ شكوى أو مطالبة دون الارتباط بأوقات الدوام الرسمية، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية، وتقديم خدماته لجميع الحالات بناءً على تصنيفها بعددٍ من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قِبل المختصين.

وحدّدت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لاستقبال جميع طلبات المواطنين والمقيمين، من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتساب، حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استقبال الشكاوي والبلاغات المهمة من قِبل اللجنة المكلفة، وتشمل الأرقام: سنترال الإمارة 0172311000، الفاكس 0172240004، الواتساب 0556060925، وكذلك الرقم 0556060312، ويمكن للمستفيد التواصل من خلال الرسائل الإلكترونية عبر البريد: ‏help@emartaseer.gov.sa.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يوجّه باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال
سبق

وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال في إمارة المنطقة على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور إلى مقار العمل.

وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلّف محمد بن ناصر بن لبده؛ أن المركز يأتي ضمن اهتمام أمير منطقة عسير، بضمان سرعة التفاعل مع أيّ شكوى أو مطالبة دون الارتباط بأوقات الدوام الرسمية، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية، وتقديم خدماته لجميع الحالات بناءً على تصنيفها بعددٍ من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قِبل المختصين.

وحدّدت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لاستقبال جميع طلبات المواطنين والمقيمين، من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتساب، حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استقبال الشكاوي والبلاغات المهمة من قِبل اللجنة المكلفة، وتشمل الأرقام: سنترال الإمارة 0172311000، الفاكس 0172240004، الواتساب 0556060925، وكذلك الرقم 0556060312، ويمكن للمستفيد التواصل من خلال الرسائل الإلكترونية عبر البريد: ‏help@emartaseer.gov.sa.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:16 PM

أمير عسير يوجّه باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال

على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور إلى مقار العمل بهدف سرعة التفاعل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال في إمارة المنطقة على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور إلى مقار العمل.

وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلّف محمد بن ناصر بن لبده؛ أن المركز يأتي ضمن اهتمام أمير منطقة عسير، بضمان سرعة التفاعل مع أيّ شكوى أو مطالبة دون الارتباط بأوقات الدوام الرسمية، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية، وتقديم خدماته لجميع الحالات بناءً على تصنيفها بعددٍ من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قِبل المختصين.

وحدّدت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لاستقبال جميع طلبات المواطنين والمقيمين، من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتساب، حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استقبال الشكاوي والبلاغات المهمة من قِبل اللجنة المكلفة، وتشمل الأرقام: سنترال الإمارة 0172311000، الفاكس 0172240004، الواتساب 0556060925، وكذلك الرقم 0556060312، ويمكن للمستفيد التواصل من خلال الرسائل الإلكترونية عبر البريد: ‏help@emartaseer.gov.sa.

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