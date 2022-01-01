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الحدث الأكثر تأثيرًا.. أسعار النفط إلى أكبر مكاسب سنوية منذ 12 عامًا

مدفوعة بـ"التعافي الاقتصادي العالمي من الركود" وقيود تبناها المنتجون

رغم انخفاضها 1% خلال تعاملات أمس، حققت أسعار النفط، أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عامًا، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن "كوفيد - 19" وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.

وفي اليوم الأخير من 2021، أنهت العقود الآجلة لخام برنت العام على زيادة 53 %، بينما العقود الآجلة للخام الأمريكي حققت ارتفاعًا بنحو 57 %، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70 %.

ووفقًا لـ"رويترز"، قال كريج جيمس كبير الاقتصاديين في كومسك: "مر علينا دلتا وأوميكرون وجميع أنواع الإغلاق وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل قوياً بعض الشيء، يمكنك إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات"، غير أن أسعار النفط توقفت أمس، عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، إذ ارتفعت إصابات "كوفيد - "19 إلى مستويات مرتفعة جديدة عالميًا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون شديدة العدوى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا بما يعادل 1.1 في المائة، إلى 78.67 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا أو 1 في المائة، إلى 76.19 دولارًا للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس، إنها وافقت على سحب مليوني برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لمصلحة شركة إكسون موبيل في إطار خطة معلنة سابقًا بهدف خفض أسعار البنزين.

وأضافت الوزارة أنها سحبت بذلك ما يصل مجموعه إلى أكثر من سبعة ملايين برميل من الاحتياطيات لتعزيز إمدادات الوقود في البلاد.

وشهد 2021 ارتفاعًا محموماً في أسعار المواد الأولية المرتبطة بالطاقة، من غاز ونفط وفحم، انعكس ازديادًا في تكلفة الكهرباء والكربون، وصرحت المحللة لدى مصرف "كوميرتسبنك" الألماني ،بربارا لامبريشت، بأن "الارتفاع الشديد في أسعار سوق الطاقة هو الحدث الأكثر تأثيرًا" خلال العام الماضي، في مجال المواد الأولية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الحدث الأكثر تأثيرًا.. أسعار النفط إلى أكبر مكاسب سنوية منذ 12 عامًا
سبق

رغم انخفاضها 1% خلال تعاملات أمس، حققت أسعار النفط، أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عامًا، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن "كوفيد - 19" وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.

وفي اليوم الأخير من 2021، أنهت العقود الآجلة لخام برنت العام على زيادة 53 %، بينما العقود الآجلة للخام الأمريكي حققت ارتفاعًا بنحو 57 %، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70 %.

ووفقًا لـ"رويترز"، قال كريج جيمس كبير الاقتصاديين في كومسك: "مر علينا دلتا وأوميكرون وجميع أنواع الإغلاق وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل قوياً بعض الشيء، يمكنك إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات"، غير أن أسعار النفط توقفت أمس، عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، إذ ارتفعت إصابات "كوفيد - "19 إلى مستويات مرتفعة جديدة عالميًا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون شديدة العدوى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا بما يعادل 1.1 في المائة، إلى 78.67 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا أو 1 في المائة، إلى 76.19 دولارًا للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس، إنها وافقت على سحب مليوني برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لمصلحة شركة إكسون موبيل في إطار خطة معلنة سابقًا بهدف خفض أسعار البنزين.

وأضافت الوزارة أنها سحبت بذلك ما يصل مجموعه إلى أكثر من سبعة ملايين برميل من الاحتياطيات لتعزيز إمدادات الوقود في البلاد.

وشهد 2021 ارتفاعًا محموماً في أسعار المواد الأولية المرتبطة بالطاقة، من غاز ونفط وفحم، انعكس ازديادًا في تكلفة الكهرباء والكربون، وصرحت المحللة لدى مصرف "كوميرتسبنك" الألماني ،بربارا لامبريشت، بأن "الارتفاع الشديد في أسعار سوق الطاقة هو الحدث الأكثر تأثيرًا" خلال العام الماضي، في مجال المواد الأولية.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:50 AM

الحدث الأكثر تأثيرًا.. أسعار النفط إلى أكبر مكاسب سنوية منذ 12 عامًا

مدفوعة بـ"التعافي الاقتصادي العالمي من الركود" وقيود تبناها المنتجون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم انخفاضها 1% خلال تعاملات أمس، حققت أسعار النفط، أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عامًا، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن "كوفيد - 19" وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.

وفي اليوم الأخير من 2021، أنهت العقود الآجلة لخام برنت العام على زيادة 53 %، بينما العقود الآجلة للخام الأمريكي حققت ارتفاعًا بنحو 57 %، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70 %.

ووفقًا لـ"رويترز"، قال كريج جيمس كبير الاقتصاديين في كومسك: "مر علينا دلتا وأوميكرون وجميع أنواع الإغلاق وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل قوياً بعض الشيء، يمكنك إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات"، غير أن أسعار النفط توقفت أمس، عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، إذ ارتفعت إصابات "كوفيد - "19 إلى مستويات مرتفعة جديدة عالميًا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون شديدة العدوى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا بما يعادل 1.1 في المائة، إلى 78.67 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا أو 1 في المائة، إلى 76.19 دولارًا للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس، إنها وافقت على سحب مليوني برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لمصلحة شركة إكسون موبيل في إطار خطة معلنة سابقًا بهدف خفض أسعار البنزين.

وأضافت الوزارة أنها سحبت بذلك ما يصل مجموعه إلى أكثر من سبعة ملايين برميل من الاحتياطيات لتعزيز إمدادات الوقود في البلاد.

وشهد 2021 ارتفاعًا محموماً في أسعار المواد الأولية المرتبطة بالطاقة، من غاز ونفط وفحم، انعكس ازديادًا في تكلفة الكهرباء والكربون، وصرحت المحللة لدى مصرف "كوميرتسبنك" الألماني ،بربارا لامبريشت، بأن "الارتفاع الشديد في أسعار سوق الطاقة هو الحدث الأكثر تأثيرًا" خلال العام الماضي، في مجال المواد الأولية.

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