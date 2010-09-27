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بولاية تكساس الأمريكية.. تحذير من ميكروب آكل للدماغ في المياه

السلطات تطالب السكان بعدم استخدام مياه الصنابير

طالبت السلطات في مدينة ليك جاكسون بولاية تكساس الأمريكية، السكان بعدم استخدام مياه الصنابير لاحتمال تلوثها بميكروب قاتل آكل للدماغ.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، حذرت الهيئة المحلية للمياه من التلوث المحتمل لإمداداتها للمدينة -التي يقطنها حوالى 27 ألف شخص- بأميبا النيجلرية الدجاجية.

وتصيب هذه الأميبا الأشخاص عادة عندما تدخل المياه الملوثة إلى أجسامهم عن طريق الأنف. وعادةً ما تكون هذه العدوى قاتلة.

وتعد حالات العدوى بهذا النوع من الأميبا نادرة في الولايات المتحدة؛ حيث تم تسجيل 34 إصابة فقط بين عامي 2009 و2018.

وطلب من 8 مناطق في مقاطعة تكساس مساء الجمعة، عدم استخدام إمدادات المياه الخاصة بهم لأي سبب كان؛ باستثناء غسل المراحيض. لكن التحذير رُفِع يوم السبت عن كل المناطق ما عدا مدينة ليك جاكسون.

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بولاية تكساس الأمريكية.. تحذير من ميكروب آكل للدماغ في المياه
سبق

طالبت السلطات في مدينة ليك جاكسون بولاية تكساس الأمريكية، السكان بعدم استخدام مياه الصنابير لاحتمال تلوثها بميكروب قاتل آكل للدماغ.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، حذرت الهيئة المحلية للمياه من التلوث المحتمل لإمداداتها للمدينة -التي يقطنها حوالى 27 ألف شخص- بأميبا النيجلرية الدجاجية.

وتصيب هذه الأميبا الأشخاص عادة عندما تدخل المياه الملوثة إلى أجسامهم عن طريق الأنف. وعادةً ما تكون هذه العدوى قاتلة.

وتعد حالات العدوى بهذا النوع من الأميبا نادرة في الولايات المتحدة؛ حيث تم تسجيل 34 إصابة فقط بين عامي 2009 و2018.

وطلب من 8 مناطق في مقاطعة تكساس مساء الجمعة، عدم استخدام إمدادات المياه الخاصة بهم لأي سبب كان؛ باستثناء غسل المراحيض. لكن التحذير رُفِع يوم السبت عن كل المناطق ما عدا مدينة ليك جاكسون.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
08:25 AM

بولاية تكساس الأمريكية.. تحذير من ميكروب آكل للدماغ في المياه

السلطات تطالب السكان بعدم استخدام مياه الصنابير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت السلطات في مدينة ليك جاكسون بولاية تكساس الأمريكية، السكان بعدم استخدام مياه الصنابير لاحتمال تلوثها بميكروب قاتل آكل للدماغ.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، حذرت الهيئة المحلية للمياه من التلوث المحتمل لإمداداتها للمدينة -التي يقطنها حوالى 27 ألف شخص- بأميبا النيجلرية الدجاجية.

وتصيب هذه الأميبا الأشخاص عادة عندما تدخل المياه الملوثة إلى أجسامهم عن طريق الأنف. وعادةً ما تكون هذه العدوى قاتلة.

وتعد حالات العدوى بهذا النوع من الأميبا نادرة في الولايات المتحدة؛ حيث تم تسجيل 34 إصابة فقط بين عامي 2009 و2018.

وطلب من 8 مناطق في مقاطعة تكساس مساء الجمعة، عدم استخدام إمدادات المياه الخاصة بهم لأي سبب كان؛ باستثناء غسل المراحيض. لكن التحذير رُفِع يوم السبت عن كل المناطق ما عدا مدينة ليك جاكسون.

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