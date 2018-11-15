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مقتل طبيب صيدلي طعناً بإحدى صيدليات جازان

تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة مقتل طبيب صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الخاصة بحي الصفا بجازان، حيث تم القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.

وعلمت "سبق" أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة ولكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقتل طبيب صيدلي طعناً بإحدى صيدليات جازان
سبق

تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة مقتل طبيب صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الخاصة بحي الصفا بجازان، حيث تم القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.

وعلمت "سبق" أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة ولكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:46 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:06 PM

مقتل طبيب صيدلي طعناً بإحدى صيدليات جازان

رمزية
A A A
فهد كاملي - جازان
4
4,293

تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة مقتل طبيب صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الخاصة بحي الصفا بجازان، حيث تم القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.

وعلمت "سبق" أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة ولكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.

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