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ارتفاع عمليات خطف النساء من قِبل الحوثيين.. "تعذيب نفسي وجسدي"

تقرير "سام" يوثِّق انتهاكات الاعتقال التعسفي من قِبل المليشيا الإرهابية

تشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن انتهاكات ضد النساء، تشمل الاختطاف والتعذيب وتشويه السمعة، وذلك وفقًا لمنظمة سام للحقوق والحريات.

وقالت رئيس رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج إن الأعداد الحقيقية لانتهاكات الحوثيين ضد النساء في مناطق سيطرتها هي أكثر من هذه الإحصائيات بسبب عدم إبلاغ أغلب الأسر اليمنية عن أي انتهاك تتعرض له المرأة في اليمن؛ حتى لا يتم التشهير بها؛ فتفضل الصمت.

وأفادت بأن عمليات اختطاف وسجن النساء والأطفال تشهد ارتفاعًا خطيرًا هذا العام؛ فقد مارست مليشيات الحوثي الانقلابية على النساء جميع صنوف الانتهاكات، بدءًا بالاعتداء، وصولاً إلى الاختطاف.

وتتهم الحاج المليشيات الحوثية بأنها تقوم بـ"تعذيب النساء بشكل ممنهج نفسيًّا وجسديًّا، وتشويه سمعة كثير منهن، واتهامهن باتهامات غير أخلاقية منافية للأعراف والتقاليد التي تربى عليها اليمنيون".

وأصدرت "منظمة سام للحقوق والحريات" تقريرًا حقوقيًّا، يوثق انتهاكات الاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي للنساء في اليمن، أواخر الأسبوع المنصرم.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن الحوثيين شكلوا جهازًا أمنيًّا خاصًّا بالنساء، وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء، واستدراجهن، وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.

وكانت مليشيات الحوثي قد اعتقلت المئات عبر ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" الذي أنشأته بهدف تنفيذ أوامر القيادات من الصف الأول للمليشيات، واعتقال كل شخص لا يدين بالولاء المطلق لها ولقياداتها من السلاليين، وتوجيه تهم متعددة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع عمليات خطف النساء من قِبل الحوثيين.. "تعذيب نفسي وجسدي"
سبق

تشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن انتهاكات ضد النساء، تشمل الاختطاف والتعذيب وتشويه السمعة، وذلك وفقًا لمنظمة سام للحقوق والحريات.

وقالت رئيس رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج إن الأعداد الحقيقية لانتهاكات الحوثيين ضد النساء في مناطق سيطرتها هي أكثر من هذه الإحصائيات بسبب عدم إبلاغ أغلب الأسر اليمنية عن أي انتهاك تتعرض له المرأة في اليمن؛ حتى لا يتم التشهير بها؛ فتفضل الصمت.

وأفادت بأن عمليات اختطاف وسجن النساء والأطفال تشهد ارتفاعًا خطيرًا هذا العام؛ فقد مارست مليشيات الحوثي الانقلابية على النساء جميع صنوف الانتهاكات، بدءًا بالاعتداء، وصولاً إلى الاختطاف.

وتتهم الحاج المليشيات الحوثية بأنها تقوم بـ"تعذيب النساء بشكل ممنهج نفسيًّا وجسديًّا، وتشويه سمعة كثير منهن، واتهامهن باتهامات غير أخلاقية منافية للأعراف والتقاليد التي تربى عليها اليمنيون".

وأصدرت "منظمة سام للحقوق والحريات" تقريرًا حقوقيًّا، يوثق انتهاكات الاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي للنساء في اليمن، أواخر الأسبوع المنصرم.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن الحوثيين شكلوا جهازًا أمنيًّا خاصًّا بالنساء، وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء، واستدراجهن، وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.

وكانت مليشيات الحوثي قد اعتقلت المئات عبر ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" الذي أنشأته بهدف تنفيذ أوامر القيادات من الصف الأول للمليشيات، واعتقال كل شخص لا يدين بالولاء المطلق لها ولقياداتها من السلاليين، وتوجيه تهم متعددة لهم.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
12:04 AM

ارتفاع عمليات خطف النساء من قِبل الحوثيين.. "تعذيب نفسي وجسدي"

تقرير "سام" يوثِّق انتهاكات الاعتقال التعسفي من قِبل المليشيا الإرهابية

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فهد كاملي - جازان
3
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تشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن انتهاكات ضد النساء، تشمل الاختطاف والتعذيب وتشويه السمعة، وذلك وفقًا لمنظمة سام للحقوق والحريات.

وقالت رئيس رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج إن الأعداد الحقيقية لانتهاكات الحوثيين ضد النساء في مناطق سيطرتها هي أكثر من هذه الإحصائيات بسبب عدم إبلاغ أغلب الأسر اليمنية عن أي انتهاك تتعرض له المرأة في اليمن؛ حتى لا يتم التشهير بها؛ فتفضل الصمت.

وأفادت بأن عمليات اختطاف وسجن النساء والأطفال تشهد ارتفاعًا خطيرًا هذا العام؛ فقد مارست مليشيات الحوثي الانقلابية على النساء جميع صنوف الانتهاكات، بدءًا بالاعتداء، وصولاً إلى الاختطاف.

وتتهم الحاج المليشيات الحوثية بأنها تقوم بـ"تعذيب النساء بشكل ممنهج نفسيًّا وجسديًّا، وتشويه سمعة كثير منهن، واتهامهن باتهامات غير أخلاقية منافية للأعراف والتقاليد التي تربى عليها اليمنيون".

وأصدرت "منظمة سام للحقوق والحريات" تقريرًا حقوقيًّا، يوثق انتهاكات الاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي للنساء في اليمن، أواخر الأسبوع المنصرم.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن الحوثيين شكلوا جهازًا أمنيًّا خاصًّا بالنساء، وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء، واستدراجهن، وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.

وكانت مليشيات الحوثي قد اعتقلت المئات عبر ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" الذي أنشأته بهدف تنفيذ أوامر القيادات من الصف الأول للمليشيات، واعتقال كل شخص لا يدين بالولاء المطلق لها ولقياداتها من السلاليين، وتوجيه تهم متعددة لهم.

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