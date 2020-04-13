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المغرب: 85 إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الوفيات يصل إلى 120 حالة

سجّل المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين به، إلى 1746 حالة إصابة.

وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الفيروس 120 شخصاً، وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وقالت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 196 شخصاً.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 85 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجّل المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين به، إلى 1746 حالة إصابة.

وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الفيروس 120 شخصاً، وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وقالت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 196 شخصاً.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
12:58 PM

المغرب: 85 إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الوفيات يصل إلى 120 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين به، إلى 1746 حالة إصابة.

وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الفيروس 120 شخصاً، وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وقالت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 196 شخصاً.

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