وفاة شخص وإصابة 7 في تصادم على طريق الساحل جنوب جدة
فِرَق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت المصابين إلى المستشفى
توفي شخص وأصيب 7 آخرون إصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، عقب حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد: تَلَقّت غرفة العمليات بلاغًا صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي، وعلى الفور توجهت 5 فِرَق إسعاف والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ.
وأضاف: أسفر الحادث عن 8 حالات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.
وفاة شخص وإصابة 7 في تصادم على طريق الساحل جنوب جدة
عبدالله الراجحيسبق2020-08-14
توفي شخص وأصيب 7 آخرون إصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، عقب حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد: تَلَقّت غرفة العمليات بلاغًا صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي، وعلى الفور توجهت 5 فِرَق إسعاف والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ.
وأضاف: أسفر الحادث عن 8 حالات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
03:40 PM
وفاة شخص وإصابة 7 في تصادم على طريق الساحل جنوب جدة
فِرَق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت المصابين إلى المستشفى
توفي شخص وأصيب 7 آخرون إصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، عقب حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد: تَلَقّت غرفة العمليات بلاغًا صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي، وعلى الفور توجهت 5 فِرَق إسعاف والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ.
وأضاف: أسفر الحادث عن 8 حالات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.