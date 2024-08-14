وفاة شخص وإصابة 7 في تصادم على طريق الساحل جنوب جدة

فِرَق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت المصابين إلى المستشفى

توفي شخص وأصيب 7 آخرون إصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، عقب حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد: تَلَقّت غرفة العمليات بلاغًا صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي، وعلى الفور توجهت 5 فِرَق إسعاف والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ.

وأضاف: أسفر الحادث عن 8 حالات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.