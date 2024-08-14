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وفاة شخص وإصابة 7 في تصادم على طريق الساحل جنوب جدة

فِرَق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت المصابين إلى المستشفى

توفي شخص وأصيب 7 آخرون إصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، عقب حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد: تَلَقّت غرفة العمليات بلاغًا صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي، وعلى الفور توجهت 5 فِرَق إسعاف والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ.

وأضاف: أسفر الحادث عن 8 حالات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة شخص وإصابة 7 في تصادم على طريق الساحل جنوب جدة
سبق

توفي شخص وأصيب 7 آخرون إصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، عقب حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد: تَلَقّت غرفة العمليات بلاغًا صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي، وعلى الفور توجهت 5 فِرَق إسعاف والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ.

وأضاف: أسفر الحادث عن 8 حالات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
03:40 PM

وفاة شخص وإصابة 7 في تصادم على طريق الساحل جنوب جدة

فِرَق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت المصابين إلى المستشفى

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,596

توفي شخص وأصيب 7 آخرون إصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، عقب حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد: تَلَقّت غرفة العمليات بلاغًا صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي، وعلى الفور توجهت 5 فِرَق إسعاف والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ.

وأضاف: أسفر الحادث عن 8 حالات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

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