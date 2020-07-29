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"خيرية عجلان" بالقنفذة تودع إعانات الأيتام لشهريْ يونيو ويوليو

عبر التحويل المباشر تسهيلًا عليهم وتوفيرًا للاحتياجات الضرورية قبل العيد

أودعت جمعية البر الخيرية بعجلان بمركز القوز بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إعانات الأيتام الذين تمت كفالتهم برعاية الجمعية، ضمن الإعانات الشهرية لشهري يونيو ويوليو 2020، ضِمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام.

وأوضح الأمين العام للجمعية عبدالرحمن بن عمر المرحبي، أن الإعانات أُودِعت في حسابات الأيتام عبر التحويل المباشر؛ تسهيلًا عليهم، وتوفيرًا للاحتياجات الضرورية لهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وقدّم مجلس الإدارة شكره وتقديره لمؤسسة اللؤلؤة الوقفية ومؤسسة الملوان الوقفية؛ لدعمهم المستمر للأيتام ومشاركتهم، ودعمهم الكبير لأيتام الجمعية والعديد من أهل البذل والعطاء والإحسان المشاركين في هذه الكفالات جعلها الله في موازين حسناتهم.

جمعية البر الخيرية بعجلان محافظة القنفذة

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"خيرية عجلان" بالقنفذة تودع إعانات الأيتام لشهريْ يونيو ويوليو
سبق

أودعت جمعية البر الخيرية بعجلان بمركز القوز بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إعانات الأيتام الذين تمت كفالتهم برعاية الجمعية، ضمن الإعانات الشهرية لشهري يونيو ويوليو 2020، ضِمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام.

وأوضح الأمين العام للجمعية عبدالرحمن بن عمر المرحبي، أن الإعانات أُودِعت في حسابات الأيتام عبر التحويل المباشر؛ تسهيلًا عليهم، وتوفيرًا للاحتياجات الضرورية لهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وقدّم مجلس الإدارة شكره وتقديره لمؤسسة اللؤلؤة الوقفية ومؤسسة الملوان الوقفية؛ لدعمهم المستمر للأيتام ومشاركتهم، ودعمهم الكبير لأيتام الجمعية والعديد من أهل البذل والعطاء والإحسان المشاركين في هذه الكفالات جعلها الله في موازين حسناتهم.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
01:54 PM

"خيرية عجلان" بالقنفذة تودع إعانات الأيتام لشهريْ يونيو ويوليو

عبر التحويل المباشر تسهيلًا عليهم وتوفيرًا للاحتياجات الضرورية قبل العيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودعت جمعية البر الخيرية بعجلان بمركز القوز بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إعانات الأيتام الذين تمت كفالتهم برعاية الجمعية، ضمن الإعانات الشهرية لشهري يونيو ويوليو 2020، ضِمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام.

وأوضح الأمين العام للجمعية عبدالرحمن بن عمر المرحبي، أن الإعانات أُودِعت في حسابات الأيتام عبر التحويل المباشر؛ تسهيلًا عليهم، وتوفيرًا للاحتياجات الضرورية لهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وقدّم مجلس الإدارة شكره وتقديره لمؤسسة اللؤلؤة الوقفية ومؤسسة الملوان الوقفية؛ لدعمهم المستمر للأيتام ومشاركتهم، ودعمهم الكبير لأيتام الجمعية والعديد من أهل البذل والعطاء والإحسان المشاركين في هذه الكفالات جعلها الله في موازين حسناتهم.

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