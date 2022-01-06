صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن في مدينة الدمام، مخبأة بطريقة سرية في الإطار الاحتياطي لمركبته، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
خبّأها بمكان سري بسيارته.. ضبط مواطن بالدمام بحوزته 16 كيلوجرام حشيش
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن في مدينة الدمام، مخبأة بطريقة سرية في الإطار الاحتياطي لمركبته، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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خبّأها بمكان سري بسيارته.. ضبط مواطن بالدمام بحوزته 16 كيلوجرام حشيشوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-06
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
02:23 PM
خبّأها بمكان سري بسيارته.. ضبط مواطن بالدمام بحوزته 16 كيلوجرام حشيش
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن في مدينة الدمام، مخبأة بطريقة سرية في الإطار الاحتياطي لمركبته، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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