قائد مدينة التدريب بالأمن العام في الرياض إلى رتبة لواء

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية قائد مدينة التدريب بالأمن العام في الرياض، العميد خالد بن راشد الطلحة، إلى رتبة لواء.

وتلقَّى اللواء خالد الطلحة، التهنئة من الأقارب والأصدقاء والزملاء، معبرين عن خالص تهانيهم بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.