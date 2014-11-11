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قائد مدينة التدريب بالأمن العام في الرياض إلى رتبة لواء

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية قائد مدينة التدريب بالأمن العام في الرياض، العميد خالد بن راشد الطلحة، إلى رتبة لواء.

وتلقَّى اللواء خالد الطلحة، التهنئة من الأقارب والأصدقاء والزملاء، معبرين عن خالص تهانيهم بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

مدينة التدريب بالأمن العام الرياض

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قائد مدينة التدريب بالأمن العام في الرياض إلى رتبة لواء
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية قائد مدينة التدريب بالأمن العام في الرياض، العميد خالد بن راشد الطلحة، إلى رتبة لواء.

وتلقَّى اللواء خالد الطلحة، التهنئة من الأقارب والأصدقاء والزملاء، معبرين عن خالص تهانيهم بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
05:57 PM

قائد مدينة التدريب بالأمن العام في الرياض إلى رتبة لواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية قائد مدينة التدريب بالأمن العام في الرياض، العميد خالد بن راشد الطلحة، إلى رتبة لواء.

وتلقَّى اللواء خالد الطلحة، التهنئة من الأقارب والأصدقاء والزملاء، معبرين عن خالص تهانيهم بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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