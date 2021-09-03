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كاراتيه الأخضر يلعب غدًا الأحد على برونزية الكاتا

انطلاق الجولة الثالثة من البريميرليج الكاراتيه في القاهرة

انطلقت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليج) التي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه على إستاد القاهرة الدولي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو إسبانيوس ورؤساء الاتحادات المشاركة يتقدمهم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وشهد اليوم الأول من البطولة تأهل المنتخب السعودي للكاتا إلى مباراة المركزين الثالث والرابع التي ستقام بعد غدٍ الأحد ويتحدد خلالها صاحب الميدالية البرونزية؛ حيث يمثل فريق الكاتا اللاعبين منصور مبارك وعزام المطيري ومسفر الأسمري.


وفي منافسات القتال شارك اللاعبان فهد الخثعمي وسلطان الزهراني في تصفيات القتال تحت وزن ٦٧ كجم، بينما شارك اللاعبان ماجد الخليفة ورائف تركستاني في منافسات القتال تحت وزن ٧٥ كجم.


وتنطلق غداً منافسات السيدات للكاتا بمشاركة الفريق السعودي للسيدات لأول مرة على المستوى الدولي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كاراتيه الأخضر يلعب غدًا الأحد على برونزية الكاتا
سبق

انطلقت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليج) التي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه على إستاد القاهرة الدولي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو إسبانيوس ورؤساء الاتحادات المشاركة يتقدمهم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وشهد اليوم الأول من البطولة تأهل المنتخب السعودي للكاتا إلى مباراة المركزين الثالث والرابع التي ستقام بعد غدٍ الأحد ويتحدد خلالها صاحب الميدالية البرونزية؛ حيث يمثل فريق الكاتا اللاعبين منصور مبارك وعزام المطيري ومسفر الأسمري.


وفي منافسات القتال شارك اللاعبان فهد الخثعمي وسلطان الزهراني في تصفيات القتال تحت وزن ٦٧ كجم، بينما شارك اللاعبان ماجد الخليفة ورائف تركستاني في منافسات القتال تحت وزن ٧٥ كجم.


وتنطلق غداً منافسات السيدات للكاتا بمشاركة الفريق السعودي للسيدات لأول مرة على المستوى الدولي.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
09:03 PM

كاراتيه الأخضر يلعب غدًا الأحد على برونزية الكاتا

انطلاق الجولة الثالثة من البريميرليج الكاراتيه في القاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليج) التي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه على إستاد القاهرة الدولي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو إسبانيوس ورؤساء الاتحادات المشاركة يتقدمهم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وشهد اليوم الأول من البطولة تأهل المنتخب السعودي للكاتا إلى مباراة المركزين الثالث والرابع التي ستقام بعد غدٍ الأحد ويتحدد خلالها صاحب الميدالية البرونزية؛ حيث يمثل فريق الكاتا اللاعبين منصور مبارك وعزام المطيري ومسفر الأسمري.


وفي منافسات القتال شارك اللاعبان فهد الخثعمي وسلطان الزهراني في تصفيات القتال تحت وزن ٦٧ كجم، بينما شارك اللاعبان ماجد الخليفة ورائف تركستاني في منافسات القتال تحت وزن ٧٥ كجم.


وتنطلق غداً منافسات السيدات للكاتا بمشاركة الفريق السعودي للسيدات لأول مرة على المستوى الدولي.

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