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نقطة الفرز بالشميسي.. بدر بن سلطان يتفقد ويستمع لشرح عن آلية التبصيم

اطلع على الجهود للتأكد من جاهزيتها لموسم الحج وتسهيل تدفق ضيوف الرحمن

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، قبل قليل، مركز الخدمات ونقطة الفرز بالشميسي الواقعة على امتداد الطريق السريع بين جدة ومكة المكرمة؛ للتأكد من جاهزيتها لموسم الحج.

وتفقد الأمير بدر بن سلطان استعدادات الجهات المشاركة، واطلع على سير العمل داخل مسارات نقاط المنع، واستمع إلى شرح مفصل عن جهود رجال الأمن من القطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكيفية متابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج.

والْتقى خلال الزيارة المشاركين في مهمة الحج داخل مواقع عملهم بمركز الخدمات ونقطة فرز الشميسي، وحثهم على الجد والاجتهاد والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح عن آلية تبصيم المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم في مركز الخدمات بالشميسي.

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نقطة الفرز بالشميسي.. بدر بن سلطان يتفقد ويستمع لشرح عن آلية التبصيم
سبق

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، قبل قليل، مركز الخدمات ونقطة الفرز بالشميسي الواقعة على امتداد الطريق السريع بين جدة ومكة المكرمة؛ للتأكد من جاهزيتها لموسم الحج.

وتفقد الأمير بدر بن سلطان استعدادات الجهات المشاركة، واطلع على سير العمل داخل مسارات نقاط المنع، واستمع إلى شرح مفصل عن جهود رجال الأمن من القطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكيفية متابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج.

والْتقى خلال الزيارة المشاركين في مهمة الحج داخل مواقع عملهم بمركز الخدمات ونقطة فرز الشميسي، وحثهم على الجد والاجتهاد والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح عن آلية تبصيم المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم في مركز الخدمات بالشميسي.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
12:17 PM

نقطة الفرز بالشميسي.. بدر بن سلطان يتفقد ويستمع لشرح عن آلية التبصيم

اطلع على الجهود للتأكد من جاهزيتها لموسم الحج وتسهيل تدفق ضيوف الرحمن

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متعب البقمي - جدة
2
11,923

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، قبل قليل، مركز الخدمات ونقطة الفرز بالشميسي الواقعة على امتداد الطريق السريع بين جدة ومكة المكرمة؛ للتأكد من جاهزيتها لموسم الحج.

وتفقد الأمير بدر بن سلطان استعدادات الجهات المشاركة، واطلع على سير العمل داخل مسارات نقاط المنع، واستمع إلى شرح مفصل عن جهود رجال الأمن من القطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكيفية متابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج.

والْتقى خلال الزيارة المشاركين في مهمة الحج داخل مواقع عملهم بمركز الخدمات ونقطة فرز الشميسي، وحثهم على الجد والاجتهاد والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح عن آلية تبصيم المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم في مركز الخدمات بالشميسي.

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