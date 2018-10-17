النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزائدي" يزور دورة "الشعر العربي" بجامعة الطائف ويثني على فعالياتها

تستهدف تعزيز ثقافة الشعر الفصيح وتأسيس أندية شعرية داخل المدارس

زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، دورة الشعر العربي التي تنظمها إدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) بالتنسيق مع أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، مستهدفين بها في مرحلتها الثانية لهذا العام 62 معلماً ومعلمة.

وتهدف الدورة لرعاية الشعر العربي ودعمه عبر تنمية الإبداع الشعري ومعرفة الفروق الفنية بين الشعر والنثر مع التعرف على الفرق بين الوزن والقافية والتعرف على ماهية الشعر والتدرب على كتابة الشعر وقراءته.

وعبّر "الزائدي" خلاله زيارته لمقر الدورة عن سعادته بهذه الفعالية التي تؤكد على أصالة اللغة العربية وأهميتها، مثمناً جهود مبادرة جامعة الطائف لإنشاء مثل هذه الأكاديمية التي تهتم بالشعر العربي، وتواصلها مع إدارات التعليم المختلفة للعناية باللغة العربية وغرسها في نفوس الطلاب.

وأوضح أن هذا المشروع الكبير يأتي في بادرة جميلة لجامعة الطائف؛ وذلك إيماناً منها بأن لدينا طلاباً لديهم العديد من القدرات والمهارات والمواهب، ولديهم الكثير والكثير من الحس الأدبي واللغوي، وإن لهذه الفعالية دورها الكبير في النهوض بأبنائها الطلاب وتلمّس المواهب وصقل المهارات وصناعة أجيال متعاقبة من أهل الفصاحة واللغة والشعر تعكس خصوصية لغتنا، وتؤكد أن لغتنا لغة حية؛ فهي لغة القرآن والبيان، هذا لاسيما أن اللغة ثقافة وقيمة من القيم التي يحرص عليها كل مجتمع من المجتمعات التي تنقل ثقافته وتعزز أصالته وثوابته، وتختصر المسافات وتترجم المعاني والمشاعر، مقدماً جزيل شكره لجامعة الطائف وجميع من أسهم في إخراج هذه الفعالية بحلّتها المشرفة التي تليق بها، متمنياً أن تحقق أهدافها المنشودة.

جدير بالذكر أن دورة الشعر العربي تطّلع في مرحلتها الثانية إلى تعزيز ثقافة الشعر الفصيح وتأسيس أندية شعرية داخل المدارس؛ لتحفيز الطلاب واكتشاف المواهب الإبداعية، وتأهيلهم لبرامج الأكاديمية ومشاريعها الإثرائية، وجرى خلال الدورة تبيان مكانة الشعر العربي وأهميته وتنمية مهارات كتابة الشعر الفصيح وتدريب المتدربين على التفريق بين الشعر والنثر واكتشاف الموهبة الشعرية وصقلها مع تنمية مهارتي الحفظ والإلقاء وتنمية مهارة الضبط السليم.

الشعر العربي

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"الزائدي" يزور دورة "الشعر العربي" بجامعة الطائف ويثني على فعالياتها
سبق

زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، دورة الشعر العربي التي تنظمها إدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) بالتنسيق مع أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، مستهدفين بها في مرحلتها الثانية لهذا العام 62 معلماً ومعلمة.

وتهدف الدورة لرعاية الشعر العربي ودعمه عبر تنمية الإبداع الشعري ومعرفة الفروق الفنية بين الشعر والنثر مع التعرف على الفرق بين الوزن والقافية والتعرف على ماهية الشعر والتدرب على كتابة الشعر وقراءته.

وعبّر "الزائدي" خلاله زيارته لمقر الدورة عن سعادته بهذه الفعالية التي تؤكد على أصالة اللغة العربية وأهميتها، مثمناً جهود مبادرة جامعة الطائف لإنشاء مثل هذه الأكاديمية التي تهتم بالشعر العربي، وتواصلها مع إدارات التعليم المختلفة للعناية باللغة العربية وغرسها في نفوس الطلاب.

وأوضح أن هذا المشروع الكبير يأتي في بادرة جميلة لجامعة الطائف؛ وذلك إيماناً منها بأن لدينا طلاباً لديهم العديد من القدرات والمهارات والمواهب، ولديهم الكثير والكثير من الحس الأدبي واللغوي، وإن لهذه الفعالية دورها الكبير في النهوض بأبنائها الطلاب وتلمّس المواهب وصقل المهارات وصناعة أجيال متعاقبة من أهل الفصاحة واللغة والشعر تعكس خصوصية لغتنا، وتؤكد أن لغتنا لغة حية؛ فهي لغة القرآن والبيان، هذا لاسيما أن اللغة ثقافة وقيمة من القيم التي يحرص عليها كل مجتمع من المجتمعات التي تنقل ثقافته وتعزز أصالته وثوابته، وتختصر المسافات وتترجم المعاني والمشاعر، مقدماً جزيل شكره لجامعة الطائف وجميع من أسهم في إخراج هذه الفعالية بحلّتها المشرفة التي تليق بها، متمنياً أن تحقق أهدافها المنشودة.

جدير بالذكر أن دورة الشعر العربي تطّلع في مرحلتها الثانية إلى تعزيز ثقافة الشعر الفصيح وتأسيس أندية شعرية داخل المدارس؛ لتحفيز الطلاب واكتشاف المواهب الإبداعية، وتأهيلهم لبرامج الأكاديمية ومشاريعها الإثرائية، وجرى خلال الدورة تبيان مكانة الشعر العربي وأهميته وتنمية مهارات كتابة الشعر الفصيح وتدريب المتدربين على التفريق بين الشعر والنثر واكتشاف الموهبة الشعرية وصقلها مع تنمية مهارتي الحفظ والإلقاء وتنمية مهارة الضبط السليم.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:45 AM

"الزائدي" يزور دورة "الشعر العربي" بجامعة الطائف ويثني على فعالياتها

تستهدف تعزيز ثقافة الشعر الفصيح وتأسيس أندية شعرية داخل المدارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
29

زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، دورة الشعر العربي التي تنظمها إدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) بالتنسيق مع أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، مستهدفين بها في مرحلتها الثانية لهذا العام 62 معلماً ومعلمة.

وتهدف الدورة لرعاية الشعر العربي ودعمه عبر تنمية الإبداع الشعري ومعرفة الفروق الفنية بين الشعر والنثر مع التعرف على الفرق بين الوزن والقافية والتعرف على ماهية الشعر والتدرب على كتابة الشعر وقراءته.

وعبّر "الزائدي" خلاله زيارته لمقر الدورة عن سعادته بهذه الفعالية التي تؤكد على أصالة اللغة العربية وأهميتها، مثمناً جهود مبادرة جامعة الطائف لإنشاء مثل هذه الأكاديمية التي تهتم بالشعر العربي، وتواصلها مع إدارات التعليم المختلفة للعناية باللغة العربية وغرسها في نفوس الطلاب.

وأوضح أن هذا المشروع الكبير يأتي في بادرة جميلة لجامعة الطائف؛ وذلك إيماناً منها بأن لدينا طلاباً لديهم العديد من القدرات والمهارات والمواهب، ولديهم الكثير والكثير من الحس الأدبي واللغوي، وإن لهذه الفعالية دورها الكبير في النهوض بأبنائها الطلاب وتلمّس المواهب وصقل المهارات وصناعة أجيال متعاقبة من أهل الفصاحة واللغة والشعر تعكس خصوصية لغتنا، وتؤكد أن لغتنا لغة حية؛ فهي لغة القرآن والبيان، هذا لاسيما أن اللغة ثقافة وقيمة من القيم التي يحرص عليها كل مجتمع من المجتمعات التي تنقل ثقافته وتعزز أصالته وثوابته، وتختصر المسافات وتترجم المعاني والمشاعر، مقدماً جزيل شكره لجامعة الطائف وجميع من أسهم في إخراج هذه الفعالية بحلّتها المشرفة التي تليق بها، متمنياً أن تحقق أهدافها المنشودة.

جدير بالذكر أن دورة الشعر العربي تطّلع في مرحلتها الثانية إلى تعزيز ثقافة الشعر الفصيح وتأسيس أندية شعرية داخل المدارس؛ لتحفيز الطلاب واكتشاف المواهب الإبداعية، وتأهيلهم لبرامج الأكاديمية ومشاريعها الإثرائية، وجرى خلال الدورة تبيان مكانة الشعر العربي وأهميته وتنمية مهارات كتابة الشعر الفصيح وتدريب المتدربين على التفريق بين الشعر والنثر واكتشاف الموهبة الشعرية وصقلها مع تنمية مهارتي الحفظ والإلقاء وتنمية مهارة الضبط السليم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,237
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,870
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,972
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,722

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة