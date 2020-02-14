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الأمم المتحدة: 800 ألف سوري فروا من ديارهم هرباً من اجتياح النظام لإدلب

أغلبهم نساء وأطفال.. والنزوح شمل مدناً وبلدات بكاملها

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن أكثر من 800 ألف سوري أغلبهم نساء وأطفال فروا من ديارهم بسبب حملة النظام السوري المدعومة من روسيا بشمال غرب سوريا منذ أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ونقلت "رويترز" عن ديفيد سوانسون، أنه من المتوقع أن موجة النزوح الجماعي ستستمر على مدى الأيام المقبلة بتحرك الآلاف مع خروج مدن وبلدات بأكملها، طلباً للأمان في مناطق قرب الحدود التركية.

ولفت "سوانسون" إلى أنه من المفجع تجاوز عدد النازحين، وأغلبهم نساء وأطفال، 800 ألف.

الأمم المتحدة سوريا

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الأمم المتحدة: 800 ألف سوري فروا من ديارهم هرباً من اجتياح النظام لإدلب
سبق

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن أكثر من 800 ألف سوري أغلبهم نساء وأطفال فروا من ديارهم بسبب حملة النظام السوري المدعومة من روسيا بشمال غرب سوريا منذ أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ونقلت "رويترز" عن ديفيد سوانسون، أنه من المتوقع أن موجة النزوح الجماعي ستستمر على مدى الأيام المقبلة بتحرك الآلاف مع خروج مدن وبلدات بأكملها، طلباً للأمان في مناطق قرب الحدود التركية.

ولفت "سوانسون" إلى أنه من المفجع تجاوز عدد النازحين، وأغلبهم نساء وأطفال، 800 ألف.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
10:27 PM

الأمم المتحدة: 800 ألف سوري فروا من ديارهم هرباً من اجتياح النظام لإدلب

أغلبهم نساء وأطفال.. والنزوح شمل مدناً وبلدات بكاملها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن أكثر من 800 ألف سوري أغلبهم نساء وأطفال فروا من ديارهم بسبب حملة النظام السوري المدعومة من روسيا بشمال غرب سوريا منذ أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ونقلت "رويترز" عن ديفيد سوانسون، أنه من المتوقع أن موجة النزوح الجماعي ستستمر على مدى الأيام المقبلة بتحرك الآلاف مع خروج مدن وبلدات بأكملها، طلباً للأمان في مناطق قرب الحدود التركية.

ولفت "سوانسون" إلى أنه من المفجع تجاوز عدد النازحين، وأغلبهم نساء وأطفال، 800 ألف.

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