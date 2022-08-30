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أمير الشرقية يدشن مبادرة "تحيا السعودية 2" ويكرم المشاركين في النسخة الأولى

تقام بالتزامن مع اليوم الوطني 91.. وحث على إظهارها بالشكل المميز

‬ أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية المبادرات وتفاعل الجهات الحكومية في المنطقة مع المناسبات الوطنية، والتي تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين على تاريخ المملكة من تطور ونقلات نوعية منذ تأسيسها على يد المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر.

جاء ذلك خلال تكريم أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، المشاركين في مبادرة "تحيا السعودية 1" والتي أقيمت في اليوم الوطني للمملكة (90)، كما أطلق النسخة الثانية من المبادرة والتي ستقام بالتزامن مع اليوم الوطني 91 واطلع على ما سيتم تنفيذه من أنشطة وبرامج خلال المبادرة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بفكرة المبادرة التي تتركز حول تعزيز الانتماء وإبراز الجهود التي تقوم بها المملكة والنهضة المتواصلة، وحث الجهات المشاركة على ضرورة إبراز مبادرة "تحيا السعودية 2" بالشكل المميز الذي يجسد ما نعيشه من تطور ونهضة تواكب معها رؤية طموحة انطلقت بخطى ثابتة نحو اقتصاد وطني مزدهر ومجتمع نابض بالحياة، مرتكزة على البحث عن مكامن القوة و القدرات الفريدة لوطننا الغالي.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، إن رؤية مبادرة "تحيا السعودية 2" تتركز حول تعزيز الانتماء وحب الوطن، وإبراز جهود قطاعاته و أبنائه، وتسعى رسالة المبادرة إلى إبراز إنجازات المملكة العربية السعودية محلياً ودولياً.

وأضاف أن من أهدافها تعزيز حب الوطن وروح الانتماء لدى المواطنين، وإبراز جهود المملكة في شتى المجالات، وإبراز الإنجازات والجهود المبذولة على مستوى الأفراد والمنظمات، كما تتضمن تفعيل المشاركة في المناسبات الوطنية وتشجيع العمل التطوعي، وكشف أن النسخة الثانية ستقام في الواجهة البحرية لمدينة ثروة بالدمام تزامنياً مع انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

ورفع "المقبل" شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرة وموافقته الكريمة على إطلاقها، مما كان له الأثر الأكبر في نجاحها، كما قدم شكره لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين على ما قدموه من دعم ومساندة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يدشن مبادرة "تحيا السعودية 2" ويكرم المشاركين في النسخة الأولى
سبق

‬ أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية المبادرات وتفاعل الجهات الحكومية في المنطقة مع المناسبات الوطنية، والتي تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين على تاريخ المملكة من تطور ونقلات نوعية منذ تأسيسها على يد المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر.

جاء ذلك خلال تكريم أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، المشاركين في مبادرة "تحيا السعودية 1" والتي أقيمت في اليوم الوطني للمملكة (90)، كما أطلق النسخة الثانية من المبادرة والتي ستقام بالتزامن مع اليوم الوطني 91 واطلع على ما سيتم تنفيذه من أنشطة وبرامج خلال المبادرة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بفكرة المبادرة التي تتركز حول تعزيز الانتماء وإبراز الجهود التي تقوم بها المملكة والنهضة المتواصلة، وحث الجهات المشاركة على ضرورة إبراز مبادرة "تحيا السعودية 2" بالشكل المميز الذي يجسد ما نعيشه من تطور ونهضة تواكب معها رؤية طموحة انطلقت بخطى ثابتة نحو اقتصاد وطني مزدهر ومجتمع نابض بالحياة، مرتكزة على البحث عن مكامن القوة و القدرات الفريدة لوطننا الغالي.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، إن رؤية مبادرة "تحيا السعودية 2" تتركز حول تعزيز الانتماء وحب الوطن، وإبراز جهود قطاعاته و أبنائه، وتسعى رسالة المبادرة إلى إبراز إنجازات المملكة العربية السعودية محلياً ودولياً.

وأضاف أن من أهدافها تعزيز حب الوطن وروح الانتماء لدى المواطنين، وإبراز جهود المملكة في شتى المجالات، وإبراز الإنجازات والجهود المبذولة على مستوى الأفراد والمنظمات، كما تتضمن تفعيل المشاركة في المناسبات الوطنية وتشجيع العمل التطوعي، وكشف أن النسخة الثانية ستقام في الواجهة البحرية لمدينة ثروة بالدمام تزامنياً مع انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

ورفع "المقبل" شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرة وموافقته الكريمة على إطلاقها، مما كان له الأثر الأكبر في نجاحها، كما قدم شكره لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين على ما قدموه من دعم ومساندة.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
03:23 PM

أمير الشرقية يدشن مبادرة "تحيا السعودية 2" ويكرم المشاركين في النسخة الأولى

تقام بالتزامن مع اليوم الوطني 91.. وحث على إظهارها بالشكل المميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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‬ أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية المبادرات وتفاعل الجهات الحكومية في المنطقة مع المناسبات الوطنية، والتي تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين على تاريخ المملكة من تطور ونقلات نوعية منذ تأسيسها على يد المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر.

جاء ذلك خلال تكريم أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، المشاركين في مبادرة "تحيا السعودية 1" والتي أقيمت في اليوم الوطني للمملكة (90)، كما أطلق النسخة الثانية من المبادرة والتي ستقام بالتزامن مع اليوم الوطني 91 واطلع على ما سيتم تنفيذه من أنشطة وبرامج خلال المبادرة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بفكرة المبادرة التي تتركز حول تعزيز الانتماء وإبراز الجهود التي تقوم بها المملكة والنهضة المتواصلة، وحث الجهات المشاركة على ضرورة إبراز مبادرة "تحيا السعودية 2" بالشكل المميز الذي يجسد ما نعيشه من تطور ونهضة تواكب معها رؤية طموحة انطلقت بخطى ثابتة نحو اقتصاد وطني مزدهر ومجتمع نابض بالحياة، مرتكزة على البحث عن مكامن القوة و القدرات الفريدة لوطننا الغالي.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، إن رؤية مبادرة "تحيا السعودية 2" تتركز حول تعزيز الانتماء وحب الوطن، وإبراز جهود قطاعاته و أبنائه، وتسعى رسالة المبادرة إلى إبراز إنجازات المملكة العربية السعودية محلياً ودولياً.

وأضاف أن من أهدافها تعزيز حب الوطن وروح الانتماء لدى المواطنين، وإبراز جهود المملكة في شتى المجالات، وإبراز الإنجازات والجهود المبذولة على مستوى الأفراد والمنظمات، كما تتضمن تفعيل المشاركة في المناسبات الوطنية وتشجيع العمل التطوعي، وكشف أن النسخة الثانية ستقام في الواجهة البحرية لمدينة ثروة بالدمام تزامنياً مع انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

ورفع "المقبل" شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرة وموافقته الكريمة على إطلاقها، مما كان له الأثر الأكبر في نجاحها، كما قدم شكره لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين على ما قدموه من دعم ومساندة.

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