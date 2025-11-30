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"صندوق البحر الأحمر" يعلن عن المشاريع المختارة لدورته الأولى

يدعم ٢٦ مشروعاً سعودياً.. وتشكيل 3 لجان متخصصة لكل قسم

أعلن صندوق البحر الأحمر اليوم عن اختياره النهائي للمشاريع، التي بلغت ٩٠ مشروعاً تم العمل على اختيارها بعناية من المملكة ودول عربية وأفريقية، وذلك بعد استلام أكثر من 650 تقديماً للتمويل.

ومن بين المشاريع المختارة سيتم تقديم منح إلى 37 مشروعًا في مرحلة التطوير، و33 مشروعًا قيد الإنجاز، و28 مشروعًا في مرحلة ما بعد الإنتاج لتكون مجموعة متكاملة من المشاريع المدعومة من صندوق البحر الأحمر بهدف خلق جيل جديد من صانعي الأفلام.

وتتكون المشاريع المختارة من 11 مشروعًا من قارة أفريقيا، و60 مشروعًا من المنطقة العربية، و26 من المملكة العربية السعودية.

وسيتم توزيع جميع المشاريع الفائزة السبعة والتسعين على مجموعات مميزة من الأعمال السينمائية تتضمن 59 فيلم خيال علمي، و18 فيلمًا وثائقيًا، و10 أفلام خيال علمي قصيرة، و5 أفلام رسوم متحركة، و3 مسلسلات، وفِيلمَي رسوم متحركة قصيرة.

وسيصل الدعم لأكثر من 28 مخرجًا سعوديًا موهوبًا، تشكل 54 بالمئة منهم مُخرجات سعوديات.

وسيقدم صندوق البحر الأحمر دعمًا سخيا ومتنوعًا للمواهب الوطنية لتشمل 11 مشروعًا سعوديًا بمواضيع وأفكار متنوعة، وسيتلقى 13 مشروعًا سعوديًا دعماً للإنتاج ومشروعين سيحصلون على دعم مرحلة ما بعد الإنتاج.


وتم تشكيل ثلاث لجان متخصصة في كل قسم من أقسام دعم الصندوق، بما في ذلك لجنة لدعم مشاريع مرحلة التطوير، ولجنة مخصصة لدعم مشاريع قيد الإنجاز، بالإضافة إلى لجنة لدعم مشاريع مرحلة ما بعد الإنتاج .

يذكر أن إنشاء صندوق البحر الأحمر من قبل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي لدعم 100 مشروع فيلم طويل وقصير بالإضافة إلى حلقات مع مخرجين من العالم العربي وقارة أفريقيا. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعزيز الصندوق من قبل الهيئة السعودية للأفلام في محاولة حثيثة لمساعدة مجموعة كبيرة من صانعي الأفلام الموهوبين من المملكة العربية السعودية والمنطقة لنقل أعمالهم من الكتابة إلى الشاشة.
وتم تقديم الصندوق لتسريع نمو الصناعة المزدهرة للسينما وإطلاق جيل جديد من صانعي الأفلام، إضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة للمبدعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صندوق البحر الأحمر" يعلن عن المشاريع المختارة لدورته الأولى
سبق

أعلن صندوق البحر الأحمر اليوم عن اختياره النهائي للمشاريع، التي بلغت ٩٠ مشروعاً تم العمل على اختيارها بعناية من المملكة ودول عربية وأفريقية، وذلك بعد استلام أكثر من 650 تقديماً للتمويل.

ومن بين المشاريع المختارة سيتم تقديم منح إلى 37 مشروعًا في مرحلة التطوير، و33 مشروعًا قيد الإنجاز، و28 مشروعًا في مرحلة ما بعد الإنتاج لتكون مجموعة متكاملة من المشاريع المدعومة من صندوق البحر الأحمر بهدف خلق جيل جديد من صانعي الأفلام.

وتتكون المشاريع المختارة من 11 مشروعًا من قارة أفريقيا، و60 مشروعًا من المنطقة العربية، و26 من المملكة العربية السعودية.

وسيتم توزيع جميع المشاريع الفائزة السبعة والتسعين على مجموعات مميزة من الأعمال السينمائية تتضمن 59 فيلم خيال علمي، و18 فيلمًا وثائقيًا، و10 أفلام خيال علمي قصيرة، و5 أفلام رسوم متحركة، و3 مسلسلات، وفِيلمَي رسوم متحركة قصيرة.

وسيصل الدعم لأكثر من 28 مخرجًا سعوديًا موهوبًا، تشكل 54 بالمئة منهم مُخرجات سعوديات.

وسيقدم صندوق البحر الأحمر دعمًا سخيا ومتنوعًا للمواهب الوطنية لتشمل 11 مشروعًا سعوديًا بمواضيع وأفكار متنوعة، وسيتلقى 13 مشروعًا سعوديًا دعماً للإنتاج ومشروعين سيحصلون على دعم مرحلة ما بعد الإنتاج.


وتم تشكيل ثلاث لجان متخصصة في كل قسم من أقسام دعم الصندوق، بما في ذلك لجنة لدعم مشاريع مرحلة التطوير، ولجنة مخصصة لدعم مشاريع قيد الإنجاز، بالإضافة إلى لجنة لدعم مشاريع مرحلة ما بعد الإنتاج .

يذكر أن إنشاء صندوق البحر الأحمر من قبل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي لدعم 100 مشروع فيلم طويل وقصير بالإضافة إلى حلقات مع مخرجين من العالم العربي وقارة أفريقيا. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعزيز الصندوق من قبل الهيئة السعودية للأفلام في محاولة حثيثة لمساعدة مجموعة كبيرة من صانعي الأفلام الموهوبين من المملكة العربية السعودية والمنطقة لنقل أعمالهم من الكتابة إلى الشاشة.
وتم تقديم الصندوق لتسريع نمو الصناعة المزدهرة للسينما وإطلاق جيل جديد من صانعي الأفلام، إضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة للمبدعين.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
03:54 PM

"صندوق البحر الأحمر" يعلن عن المشاريع المختارة لدورته الأولى

يدعم ٢٦ مشروعاً سعودياً.. وتشكيل 3 لجان متخصصة لكل قسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلن صندوق البحر الأحمر اليوم عن اختياره النهائي للمشاريع، التي بلغت ٩٠ مشروعاً تم العمل على اختيارها بعناية من المملكة ودول عربية وأفريقية، وذلك بعد استلام أكثر من 650 تقديماً للتمويل.

ومن بين المشاريع المختارة سيتم تقديم منح إلى 37 مشروعًا في مرحلة التطوير، و33 مشروعًا قيد الإنجاز، و28 مشروعًا في مرحلة ما بعد الإنتاج لتكون مجموعة متكاملة من المشاريع المدعومة من صندوق البحر الأحمر بهدف خلق جيل جديد من صانعي الأفلام.

وتتكون المشاريع المختارة من 11 مشروعًا من قارة أفريقيا، و60 مشروعًا من المنطقة العربية، و26 من المملكة العربية السعودية.

وسيتم توزيع جميع المشاريع الفائزة السبعة والتسعين على مجموعات مميزة من الأعمال السينمائية تتضمن 59 فيلم خيال علمي، و18 فيلمًا وثائقيًا، و10 أفلام خيال علمي قصيرة، و5 أفلام رسوم متحركة، و3 مسلسلات، وفِيلمَي رسوم متحركة قصيرة.

وسيصل الدعم لأكثر من 28 مخرجًا سعوديًا موهوبًا، تشكل 54 بالمئة منهم مُخرجات سعوديات.

وسيقدم صندوق البحر الأحمر دعمًا سخيا ومتنوعًا للمواهب الوطنية لتشمل 11 مشروعًا سعوديًا بمواضيع وأفكار متنوعة، وسيتلقى 13 مشروعًا سعوديًا دعماً للإنتاج ومشروعين سيحصلون على دعم مرحلة ما بعد الإنتاج.


وتم تشكيل ثلاث لجان متخصصة في كل قسم من أقسام دعم الصندوق، بما في ذلك لجنة لدعم مشاريع مرحلة التطوير، ولجنة مخصصة لدعم مشاريع قيد الإنجاز، بالإضافة إلى لجنة لدعم مشاريع مرحلة ما بعد الإنتاج .

يذكر أن إنشاء صندوق البحر الأحمر من قبل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي لدعم 100 مشروع فيلم طويل وقصير بالإضافة إلى حلقات مع مخرجين من العالم العربي وقارة أفريقيا. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعزيز الصندوق من قبل الهيئة السعودية للأفلام في محاولة حثيثة لمساعدة مجموعة كبيرة من صانعي الأفلام الموهوبين من المملكة العربية السعودية والمنطقة لنقل أعمالهم من الكتابة إلى الشاشة.
وتم تقديم الصندوق لتسريع نمو الصناعة المزدهرة للسينما وإطلاق جيل جديد من صانعي الأفلام، إضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة للمبدعين.

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