النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

شاهد.. مُلهم الشباب السعودي يخلع مشلحه احترامًا لأمير الرياض

المقطع تم تداوله بشكل لافت وحاز إعجاب المتابعين مبدين اعتزازهم بولي العهد

لم تكن المرة الأولى التي يجسد فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هذا الاحترام لكبار الأسرة الحاكمة، إنما يسجل هذا المشهد العمق المتبادل في الاحترام للكبار.. ولكن ما لفت أنظار مشاهدي هذه اللقطة هو سرعة البديهة لدى سمو ولي العهد عندما بادر في لحظة سريعة إلى خلع مشلحه عندما شاهد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، متجردًا من مشلحه؛ فقام بهذا التصرف الذي يدل على السمو والرقي في أخلاق مُلهم شباب الوطن الذين يتوسمون فيه النهوض ببلادهم إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال رؤيته المباركة 2030.

وتداول نشطاء شبكات التواصل المقطع خلال الساعات الماضية، الذي حاز إعجاب المتابعين مبدين اعتزازهم بسمو أخلاقه غير المستغربة من أمير الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية المباركة.

جاء ذلك خلال تدشين ولي العهد في الرياض اليوم الاثنين "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مُلهم الشباب السعودي يخلع مشلحه احترامًا لأمير الرياض
سبق

لم تكن المرة الأولى التي يجسد فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هذا الاحترام لكبار الأسرة الحاكمة، إنما يسجل هذا المشهد العمق المتبادل في الاحترام للكبار.. ولكن ما لفت أنظار مشاهدي هذه اللقطة هو سرعة البديهة لدى سمو ولي العهد عندما بادر في لحظة سريعة إلى خلع مشلحه عندما شاهد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، متجردًا من مشلحه؛ فقام بهذا التصرف الذي يدل على السمو والرقي في أخلاق مُلهم شباب الوطن الذين يتوسمون فيه النهوض ببلادهم إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال رؤيته المباركة 2030.

وتداول نشطاء شبكات التواصل المقطع خلال الساعات الماضية، الذي حاز إعجاب المتابعين مبدين اعتزازهم بسمو أخلاقه غير المستغربة من أمير الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية المباركة.

جاء ذلك خلال تدشين ولي العهد في الرياض اليوم الاثنين "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:57 PM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:58 AM

شاهد.. مُلهم الشباب السعودي يخلع مشلحه احترامًا لأمير الرياض

المقطع تم تداوله بشكل لافت وحاز إعجاب المتابعين مبدين اعتزازهم بولي العهد

A A A
هادي العصيمي - الرياض
13
23,746

لم تكن المرة الأولى التي يجسد فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هذا الاحترام لكبار الأسرة الحاكمة، إنما يسجل هذا المشهد العمق المتبادل في الاحترام للكبار.. ولكن ما لفت أنظار مشاهدي هذه اللقطة هو سرعة البديهة لدى سمو ولي العهد عندما بادر في لحظة سريعة إلى خلع مشلحه عندما شاهد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، متجردًا من مشلحه؛ فقام بهذا التصرف الذي يدل على السمو والرقي في أخلاق مُلهم شباب الوطن الذين يتوسمون فيه النهوض ببلادهم إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال رؤيته المباركة 2030.

وتداول نشطاء شبكات التواصل المقطع خلال الساعات الماضية، الذي حاز إعجاب المتابعين مبدين اعتزازهم بسمو أخلاقه غير المستغربة من أمير الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية المباركة.

جاء ذلك خلال تدشين ولي العهد في الرياض اليوم الاثنين "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,001
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,664
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,671

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة