شاهد.. مُلهم الشباب السعودي يخلع مشلحه احترامًا لأمير الرياض

المقطع تم تداوله بشكل لافت وحاز إعجاب المتابعين مبدين اعتزازهم بولي العهد

لم تكن المرة الأولى التي يجسد فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هذا الاحترام لكبار الأسرة الحاكمة، إنما يسجل هذا المشهد العمق المتبادل في الاحترام للكبار.. ولكن ما لفت أنظار مشاهدي هذه اللقطة هو سرعة البديهة لدى سمو ولي العهد عندما بادر في لحظة سريعة إلى خلع مشلحه عندما شاهد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، متجردًا من مشلحه؛ فقام بهذا التصرف الذي يدل على السمو والرقي في أخلاق مُلهم شباب الوطن الذين يتوسمون فيه النهوض ببلادهم إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال رؤيته المباركة 2030.

وتداول نشطاء شبكات التواصل المقطع خلال الساعات الماضية، الذي حاز إعجاب المتابعين مبدين اعتزازهم بسمو أخلاقه غير المستغربة من أمير الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية المباركة.

جاء ذلك خلال تدشين ولي العهد في الرياض اليوم الاثنين "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.