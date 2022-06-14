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للحد من كورونا.. أعمال رقابية مكثفة في مركز القفل بجازان

للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية وأهمها النظافة العامة

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل بالحد الجنوبي، أعمال الرقابة الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية المركز محمد حسن الحامظي، أن البلدية جنَّدت جميع طاقاتها البشرية والمادية بكوادرها الفنية ومعداتها للعمل على مدار الساعة، لمتابعة جميع المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة، وتوافر أدواتها بما في ذلك المعقمات والمطهرات بقدر كافٍ، إضافة إلى التأكد من أن التزام العمالة والطهاة ومقدمي الخدمة بتلك المنشآت بكل الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفازات الواقية.

وشدد الحامظي، على تطبيق الحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن توجيهات أمانة المنطقة لمتابعة سير الأعمال لتنفيذ أقصى درجات التقيد والاحترازات وطرق الوقاية من الفيروس والعمل على تنفيذ الخطة المعدة لذلك.

أمانة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للحد من كورونا.. أعمال رقابية مكثفة في مركز القفل بجازان
سبق

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل بالحد الجنوبي، أعمال الرقابة الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية المركز محمد حسن الحامظي، أن البلدية جنَّدت جميع طاقاتها البشرية والمادية بكوادرها الفنية ومعداتها للعمل على مدار الساعة، لمتابعة جميع المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة، وتوافر أدواتها بما في ذلك المعقمات والمطهرات بقدر كافٍ، إضافة إلى التأكد من أن التزام العمالة والطهاة ومقدمي الخدمة بتلك المنشآت بكل الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفازات الواقية.

وشدد الحامظي، على تطبيق الحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن توجيهات أمانة المنطقة لمتابعة سير الأعمال لتنفيذ أقصى درجات التقيد والاحترازات وطرق الوقاية من الفيروس والعمل على تنفيذ الخطة المعدة لذلك.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:35 PM

للحد من كورونا.. أعمال رقابية مكثفة في مركز القفل بجازان

للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية وأهمها النظافة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل بالحد الجنوبي، أعمال الرقابة الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية المركز محمد حسن الحامظي، أن البلدية جنَّدت جميع طاقاتها البشرية والمادية بكوادرها الفنية ومعداتها للعمل على مدار الساعة، لمتابعة جميع المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة، وتوافر أدواتها بما في ذلك المعقمات والمطهرات بقدر كافٍ، إضافة إلى التأكد من أن التزام العمالة والطهاة ومقدمي الخدمة بتلك المنشآت بكل الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفازات الواقية.

وشدد الحامظي، على تطبيق الحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن توجيهات أمانة المنطقة لمتابعة سير الأعمال لتنفيذ أقصى درجات التقيد والاحترازات وطرق الوقاية من الفيروس والعمل على تنفيذ الخطة المعدة لذلك.

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