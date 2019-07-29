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السودان.. مقتل 5 متظاهرين برصاص قناصة

غداة مفاوضات الإعلان الدستوري لتشكيل حكومة

قُتِل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب بالرصاص، اليوم الاثنين، في مدينة الأبيض في وسط السودان، وأصيب عدد آخر بجروح، حسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج.

وأفادت اللجنة في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن القتلى توفوا إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي.

ولم تذكر اللجنة سبب خروج المظاهرة، لكنّها تأتي عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان غداً المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. مقتل 5 متظاهرين برصاص قناصة
سبق

قُتِل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب بالرصاص، اليوم الاثنين، في مدينة الأبيض في وسط السودان، وأصيب عدد آخر بجروح، حسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج.

وأفادت اللجنة في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن القتلى توفوا إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي.

ولم تذكر اللجنة سبب خروج المظاهرة، لكنّها تأتي عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان غداً المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
03:23 PM

السودان.. مقتل 5 متظاهرين برصاص قناصة

غداة مفاوضات الإعلان الدستوري لتشكيل حكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب بالرصاص، اليوم الاثنين، في مدينة الأبيض في وسط السودان، وأصيب عدد آخر بجروح، حسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج.

وأفادت اللجنة في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن القتلى توفوا إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي.

ولم تذكر اللجنة سبب خروج المظاهرة، لكنّها تأتي عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان غداً المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,266
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,380
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,338
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,210

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