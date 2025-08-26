جدة .. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

قَدِموا من أجل السلام عليه في قصر السلام اليوم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرّمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن خالد بن سعود.