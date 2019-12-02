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رئيس نادي الإبل: لا تهاون مع متجاوزي أنظمة المهرجان وعقوبات حازمة

نقل تحيات ولي العهد للملاك وأكد تمديد فترة التسجيل حتى 7 ديسمبر المقبل

نقل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين لملاك الإبل تحيات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، وتمنيات سموه بلقائهم خلال الفترة المقبلة.

وقال "ابن حثلين" في حديثه لمجموعة كبيرة من ملاك الإبل: لن نتهاون مع المشهرين أو المتجاوزين مع اللجان أو الإدارة، وستكون هناك عقوبات رادعة للتشهير والتجاوز بجميع أشكاله. مشيراً إلى أن هناك قنوات قانونية ومرجعيات للعاملين بالمهرجان لتقديم الشكاوى حتى لو كانت موجهة ضده شخصياً.

وأضاف "ابن حثلين" أن تقليص عدد مراكز فئة المائة في لون الصفر يعود إلى عدم اكتمال الحد الأدنى، والنسخة الماضية لم يوجد سوى 8 منقيات، وسيتم إعادتها في حال اكتمال العدد في النسخة المقبلة، وهذا القرار سيسري على أي لون لا يكتمل عدده.

وأكد أنه لن يتم إعادة الشقح والحمر إلى فئة المائة؛ بسبب قلة أعداد المشاركات وفقاً لإحصائيات نادي الإبل، وسيتم إعادتها في حال تزايد الأعداد، وهذه النسخة ستكون سيف الملك هي الفئة الأعلى.

وأشار إلى أنه ونزولاً عند رغبة ملاك الإبل سيتم تمديد فترة التسجيل بالمهرجان 7 أيام إضافية، حتى 7 ديسمبر المقبل، مبيناً أن لجنة التحكيم لا تمثل القبائل واختيار المحكمين يعتمد على الكفاءة والخبرة فقط.

‏وأعلن عن إنشاء وقف لتسبيل الفحول يستفيد منه جميع ملاك الإبل، تحت إدارة نادي الإبل، كما افتتح الوقف بمبادرة شخصية بشراء جميع الفحول المتوجة بجميع ألوانها في النسخة 4، وبدء المفاوضات مع ملاكها ابتداءً بـ5 ملايين ريال وطلوعاً إلى أن تتم الصفقة.

وختم "ابن حثلين" بأنه سيتم فتح قناة رسمية للتواصل مع رئيس لجنة التحكيم الأمير خالد بن سلمان بن محمد لاستقبال البلاغات الرسمية عن العبث، ستكون سرية للغاية، ولا بد أن يتضمن البلاغ اسم المبلّغ والناقة المعبوث بها.

رئيس مجلس إدارة نادي الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس نادي الإبل: لا تهاون مع متجاوزي أنظمة المهرجان وعقوبات حازمة
سبق

نقل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين لملاك الإبل تحيات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، وتمنيات سموه بلقائهم خلال الفترة المقبلة.

وقال "ابن حثلين" في حديثه لمجموعة كبيرة من ملاك الإبل: لن نتهاون مع المشهرين أو المتجاوزين مع اللجان أو الإدارة، وستكون هناك عقوبات رادعة للتشهير والتجاوز بجميع أشكاله. مشيراً إلى أن هناك قنوات قانونية ومرجعيات للعاملين بالمهرجان لتقديم الشكاوى حتى لو كانت موجهة ضده شخصياً.

وأضاف "ابن حثلين" أن تقليص عدد مراكز فئة المائة في لون الصفر يعود إلى عدم اكتمال الحد الأدنى، والنسخة الماضية لم يوجد سوى 8 منقيات، وسيتم إعادتها في حال اكتمال العدد في النسخة المقبلة، وهذا القرار سيسري على أي لون لا يكتمل عدده.

وأكد أنه لن يتم إعادة الشقح والحمر إلى فئة المائة؛ بسبب قلة أعداد المشاركات وفقاً لإحصائيات نادي الإبل، وسيتم إعادتها في حال تزايد الأعداد، وهذه النسخة ستكون سيف الملك هي الفئة الأعلى.

وأشار إلى أنه ونزولاً عند رغبة ملاك الإبل سيتم تمديد فترة التسجيل بالمهرجان 7 أيام إضافية، حتى 7 ديسمبر المقبل، مبيناً أن لجنة التحكيم لا تمثل القبائل واختيار المحكمين يعتمد على الكفاءة والخبرة فقط.

‏وأعلن عن إنشاء وقف لتسبيل الفحول يستفيد منه جميع ملاك الإبل، تحت إدارة نادي الإبل، كما افتتح الوقف بمبادرة شخصية بشراء جميع الفحول المتوجة بجميع ألوانها في النسخة 4، وبدء المفاوضات مع ملاكها ابتداءً بـ5 ملايين ريال وطلوعاً إلى أن تتم الصفقة.

وختم "ابن حثلين" بأنه سيتم فتح قناة رسمية للتواصل مع رئيس لجنة التحكيم الأمير خالد بن سلمان بن محمد لاستقبال البلاغات الرسمية عن العبث، ستكون سرية للغاية، ولا بد أن يتضمن البلاغ اسم المبلّغ والناقة المعبوث بها.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
04:35 PM

رئيس نادي الإبل: لا تهاون مع متجاوزي أنظمة المهرجان وعقوبات حازمة

نقل تحيات ولي العهد للملاك وأكد تمديد فترة التسجيل حتى 7 ديسمبر المقبل

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حمد الفراج - الرياض
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1,527

نقل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين لملاك الإبل تحيات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، وتمنيات سموه بلقائهم خلال الفترة المقبلة.

وقال "ابن حثلين" في حديثه لمجموعة كبيرة من ملاك الإبل: لن نتهاون مع المشهرين أو المتجاوزين مع اللجان أو الإدارة، وستكون هناك عقوبات رادعة للتشهير والتجاوز بجميع أشكاله. مشيراً إلى أن هناك قنوات قانونية ومرجعيات للعاملين بالمهرجان لتقديم الشكاوى حتى لو كانت موجهة ضده شخصياً.

وأضاف "ابن حثلين" أن تقليص عدد مراكز فئة المائة في لون الصفر يعود إلى عدم اكتمال الحد الأدنى، والنسخة الماضية لم يوجد سوى 8 منقيات، وسيتم إعادتها في حال اكتمال العدد في النسخة المقبلة، وهذا القرار سيسري على أي لون لا يكتمل عدده.

وأكد أنه لن يتم إعادة الشقح والحمر إلى فئة المائة؛ بسبب قلة أعداد المشاركات وفقاً لإحصائيات نادي الإبل، وسيتم إعادتها في حال تزايد الأعداد، وهذه النسخة ستكون سيف الملك هي الفئة الأعلى.

وأشار إلى أنه ونزولاً عند رغبة ملاك الإبل سيتم تمديد فترة التسجيل بالمهرجان 7 أيام إضافية، حتى 7 ديسمبر المقبل، مبيناً أن لجنة التحكيم لا تمثل القبائل واختيار المحكمين يعتمد على الكفاءة والخبرة فقط.

‏وأعلن عن إنشاء وقف لتسبيل الفحول يستفيد منه جميع ملاك الإبل، تحت إدارة نادي الإبل، كما افتتح الوقف بمبادرة شخصية بشراء جميع الفحول المتوجة بجميع ألوانها في النسخة 4، وبدء المفاوضات مع ملاكها ابتداءً بـ5 ملايين ريال وطلوعاً إلى أن تتم الصفقة.

وختم "ابن حثلين" بأنه سيتم فتح قناة رسمية للتواصل مع رئيس لجنة التحكيم الأمير خالد بن سلمان بن محمد لاستقبال البلاغات الرسمية عن العبث، ستكون سرية للغاية، ولا بد أن يتضمن البلاغ اسم المبلّغ والناقة المعبوث بها.

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