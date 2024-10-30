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السومة وغوميز.. صراع جانبي يشعل كلاسيكو الأهلي والهلال

الليلة لا صوت يعلو فوق صوت "الكلاسيكو" المنتظر الذي سيجمع بين الهلال وضيفه الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويزخر فريقا الهلال والأهلي بالكثير من النجوم وأفضل اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، والذين دائمًا ما تعول عليهم الجماهير الكثير في تحقيق الانتصارات وحسم المواجهات الصعبة وحصد الألقاب.

وعلى الرغم من مباراة الفريقين دائمًا ما تحظى بالقوة والندية إلا أن هناك صراعًا جانبيًّا يشعل كلاسيكو الهلال والأهلي يتمثل في التحدي الخاص الذي يجمع بين بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال وعمر السومة هداف الأهلي التاريخي؛ لامتلاكهما قدرة تهديفية مميزة قادرة على حسم مجريات القمة المنتظرة.

بلغة الأرقام نجح اللاعبان في تسجيل 214 هدفًا في دوري المحترفين؛ منها 137 هدفًا للمحترف السوري عمر السومة سجلها في 162 مباراة، في حين سجل النجم الفرنسي 77 هدفًا في 96 مباراة.

أما في الكلاسيكو فدائمًا ما يترك اللاعبان بصمتهما لاسيما في السنوات الأخيرة؛ ففي الوقت الذي يتفوق فيه السومة بالرصيد التهديفي الإجمالي يملك غوميز معدلًا أعلى في تسجيل الأهداف في الكلاسيكو؛ حيث خاض الأخير 6 مواجهات جمعت الهلال بالأهلي في دوري المحترفين، سجل فيها 4 أهداف، في حين شارك المهاجم السوري بـ12 مباراة كانت فيه غلته التهديفية 8 أهداف.

الأهلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السومة وغوميز.. صراع جانبي يشعل كلاسيكو الأهلي والهلال
سبق

الليلة لا صوت يعلو فوق صوت "الكلاسيكو" المنتظر الذي سيجمع بين الهلال وضيفه الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويزخر فريقا الهلال والأهلي بالكثير من النجوم وأفضل اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، والذين دائمًا ما تعول عليهم الجماهير الكثير في تحقيق الانتصارات وحسم المواجهات الصعبة وحصد الألقاب.

وعلى الرغم من مباراة الفريقين دائمًا ما تحظى بالقوة والندية إلا أن هناك صراعًا جانبيًّا يشعل كلاسيكو الهلال والأهلي يتمثل في التحدي الخاص الذي يجمع بين بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال وعمر السومة هداف الأهلي التاريخي؛ لامتلاكهما قدرة تهديفية مميزة قادرة على حسم مجريات القمة المنتظرة.

بلغة الأرقام نجح اللاعبان في تسجيل 214 هدفًا في دوري المحترفين؛ منها 137 هدفًا للمحترف السوري عمر السومة سجلها في 162 مباراة، في حين سجل النجم الفرنسي 77 هدفًا في 96 مباراة.

أما في الكلاسيكو فدائمًا ما يترك اللاعبان بصمتهما لاسيما في السنوات الأخيرة؛ ففي الوقت الذي يتفوق فيه السومة بالرصيد التهديفي الإجمالي يملك غوميز معدلًا أعلى في تسجيل الأهداف في الكلاسيكو؛ حيث خاض الأخير 6 مواجهات جمعت الهلال بالأهلي في دوري المحترفين، سجل فيها 4 أهداف، في حين شارك المهاجم السوري بـ12 مباراة كانت فيه غلته التهديفية 8 أهداف.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
05:59 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
01:34 AM

السومة وغوميز.. صراع جانبي يشعل كلاسيكو الأهلي والهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,847

الليلة لا صوت يعلو فوق صوت "الكلاسيكو" المنتظر الذي سيجمع بين الهلال وضيفه الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويزخر فريقا الهلال والأهلي بالكثير من النجوم وأفضل اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، والذين دائمًا ما تعول عليهم الجماهير الكثير في تحقيق الانتصارات وحسم المواجهات الصعبة وحصد الألقاب.

وعلى الرغم من مباراة الفريقين دائمًا ما تحظى بالقوة والندية إلا أن هناك صراعًا جانبيًّا يشعل كلاسيكو الهلال والأهلي يتمثل في التحدي الخاص الذي يجمع بين بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال وعمر السومة هداف الأهلي التاريخي؛ لامتلاكهما قدرة تهديفية مميزة قادرة على حسم مجريات القمة المنتظرة.

بلغة الأرقام نجح اللاعبان في تسجيل 214 هدفًا في دوري المحترفين؛ منها 137 هدفًا للمحترف السوري عمر السومة سجلها في 162 مباراة، في حين سجل النجم الفرنسي 77 هدفًا في 96 مباراة.

أما في الكلاسيكو فدائمًا ما يترك اللاعبان بصمتهما لاسيما في السنوات الأخيرة؛ ففي الوقت الذي يتفوق فيه السومة بالرصيد التهديفي الإجمالي يملك غوميز معدلًا أعلى في تسجيل الأهداف في الكلاسيكو؛ حيث خاض الأخير 6 مواجهات جمعت الهلال بالأهلي في دوري المحترفين، سجل فيها 4 أهداف، في حين شارك المهاجم السوري بـ12 مباراة كانت فيه غلته التهديفية 8 أهداف.

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