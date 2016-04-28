النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1062 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أبوالغيط" يحذر من مغبة تحريض المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

شدد على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، من مغبة التحريض الذي تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة ضد الفلسطينيين.

وأعرب "أبوالغيط" خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في مقر الأمانة العامة للجامعة، عن القلق إزاء التصعيد الأخير في مدينة القدس، محملاً المسؤولية للخطاب اليميني المتطرف في “إسرائيل”، والسلطات الإسرائيلية التي سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وفقاً لـ"الشرق".

وشدد أمين الجامعة على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لجائحة كورونا، وما خلفته من تدهور اقتصادي عانى منه الفلسطينيون على نحوٍ مضاعف جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والنشاط الاقتصادي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أبوالغيط" يحذر من مغبة تحريض المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين
سبق

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، من مغبة التحريض الذي تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة ضد الفلسطينيين.

وأعرب "أبوالغيط" خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في مقر الأمانة العامة للجامعة، عن القلق إزاء التصعيد الأخير في مدينة القدس، محملاً المسؤولية للخطاب اليميني المتطرف في “إسرائيل”، والسلطات الإسرائيلية التي سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وفقاً لـ"الشرق".

وشدد أمين الجامعة على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لجائحة كورونا، وما خلفته من تدهور اقتصادي عانى منه الفلسطينيون على نحوٍ مضاعف جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والنشاط الاقتصادي.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
03:25 PM

"أبوالغيط" يحذر من مغبة تحريض المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

شدد على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
273

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، من مغبة التحريض الذي تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة ضد الفلسطينيين.

وأعرب "أبوالغيط" خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في مقر الأمانة العامة للجامعة، عن القلق إزاء التصعيد الأخير في مدينة القدس، محملاً المسؤولية للخطاب اليميني المتطرف في “إسرائيل”، والسلطات الإسرائيلية التي سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وفقاً لـ"الشرق".

وشدد أمين الجامعة على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لجائحة كورونا، وما خلفته من تدهور اقتصادي عانى منه الفلسطينيون على نحوٍ مضاعف جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والنشاط الاقتصادي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,435
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,258
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,777
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,703

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة