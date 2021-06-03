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وزير الخارجية يستقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة

تم استعراض دور المملكة الدولي في دعم الحوار بين الحضارات المختلفة

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض دور المملكة الدولي في دعم الحوار بين الحضارات المختلفة والثقافات المتعددة، كما تطرق الجانبان إلى جهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" وما يقوم به من عمل حثيث في ترسيخ الحوار والتعايش بين شعوب العالم.
كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين المملكة والأمم المتحدة بمتخلف المجالات، من أبرزها دعم الحوار بين الحضارات عالمياً.
حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
سبق

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض دور المملكة الدولي في دعم الحوار بين الحضارات المختلفة والثقافات المتعددة، كما تطرق الجانبان إلى جهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" وما يقوم به من عمل حثيث في ترسيخ الحوار والتعايش بين شعوب العالم.
كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين المملكة والأمم المتحدة بمتخلف المجالات، من أبرزها دعم الحوار بين الحضارات عالمياً.
حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
08:15 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
03:05 AM

وزير الخارجية يستقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة

تم استعراض دور المملكة الدولي في دعم الحوار بين الحضارات المختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض دور المملكة الدولي في دعم الحوار بين الحضارات المختلفة والثقافات المتعددة، كما تطرق الجانبان إلى جهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" وما يقوم به من عمل حثيث في ترسيخ الحوار والتعايش بين شعوب العالم.
كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين المملكة والأمم المتحدة بمتخلف المجالات، من أبرزها دعم الحوار بين الحضارات عالمياً.
حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

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