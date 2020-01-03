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الجمعية العمومية للاتحاد: غياب الذهبيين ووعود بمستقبل أفضل للفريق

عقدت إدارة نادي الاتحاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي وسط غياب ٩٠٪؜ من الأعضاء الذهبيين يتقدمهم نواف المقيرن ونائب الرئيس أحمد كعكي وعائلة هشام ناظر (6 أعضاء) وعائلة صالح كامل (5 أعضاء) والأمير سعود بن مشعل وعبدالله شرف الدين وعقيل منشي.

فيما حضر عدد من الأعضاء العاديين واستعرضت الإدارة مصروفاتها خلال الستة أشهر الماضية في الاجتماع الذي انطلق عند السابعة من مساء أمس.

وبعد انتهاء الاجتماع أوضح المتحدث باسم النادي أحمد دياب بأنه تم توضيح جميع الأمور المالية في الجمعية العمومية واعداً بأن القادم سيكون أفضل. فيما رفض رئيس النادي أنمار الحائلي الإدلاء بأي تصريح أو الإجابة على استفسارات الإعلاميين.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجمعية العمومية للاتحاد: غياب الذهبيين ووعود بمستقبل أفضل للفريق
سبق

عقدت إدارة نادي الاتحاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي وسط غياب ٩٠٪؜ من الأعضاء الذهبيين يتقدمهم نواف المقيرن ونائب الرئيس أحمد كعكي وعائلة هشام ناظر (6 أعضاء) وعائلة صالح كامل (5 أعضاء) والأمير سعود بن مشعل وعبدالله شرف الدين وعقيل منشي.

فيما حضر عدد من الأعضاء العاديين واستعرضت الإدارة مصروفاتها خلال الستة أشهر الماضية في الاجتماع الذي انطلق عند السابعة من مساء أمس.

وبعد انتهاء الاجتماع أوضح المتحدث باسم النادي أحمد دياب بأنه تم توضيح جميع الأمور المالية في الجمعية العمومية واعداً بأن القادم سيكون أفضل. فيما رفض رئيس النادي أنمار الحائلي الإدلاء بأي تصريح أو الإجابة على استفسارات الإعلاميين.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
12:37 AM

الجمعية العمومية للاتحاد: غياب الذهبيين ووعود بمستقبل أفضل للفريق

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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عقدت إدارة نادي الاتحاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي وسط غياب ٩٠٪؜ من الأعضاء الذهبيين يتقدمهم نواف المقيرن ونائب الرئيس أحمد كعكي وعائلة هشام ناظر (6 أعضاء) وعائلة صالح كامل (5 أعضاء) والأمير سعود بن مشعل وعبدالله شرف الدين وعقيل منشي.

فيما حضر عدد من الأعضاء العاديين واستعرضت الإدارة مصروفاتها خلال الستة أشهر الماضية في الاجتماع الذي انطلق عند السابعة من مساء أمس.

وبعد انتهاء الاجتماع أوضح المتحدث باسم النادي أحمد دياب بأنه تم توضيح جميع الأمور المالية في الجمعية العمومية واعداً بأن القادم سيكون أفضل. فيما رفض رئيس النادي أنمار الحائلي الإدلاء بأي تصريح أو الإجابة على استفسارات الإعلاميين.

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