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"الحريري" و"برهم" و"ولد عبدالعزيز" يغادرون جدة

عقب مشاركتهم في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية

غادر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بمكة المكرّمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمتين العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة حيث كان بوداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري, ومندوب عن المراسم الملكية.

وأيضا غادر الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهورية موريتانيا، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمتين.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.

وفي وقت لاحق اليوم، غادر الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو جدة، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة حيث ودّعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى، ومندوب عن المراسم.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحريري" و"برهم" و"ولد عبدالعزيز" يغادرون جدة
سبق

غادر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بمكة المكرّمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمتين العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة حيث كان بوداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري, ومندوب عن المراسم الملكية.

وأيضا غادر الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهورية موريتانيا، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمتين.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.

وفي وقت لاحق اليوم، غادر الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو جدة، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة حيث ودّعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى، ومندوب عن المراسم.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
01:38 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:40 PM

"الحريري" و"برهم" و"ولد عبدالعزيز" يغادرون جدة

عقب مشاركتهم في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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22,913

غادر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بمكة المكرّمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمتين العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة حيث كان بوداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري, ومندوب عن المراسم الملكية.

وأيضا غادر الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهورية موريتانيا، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمتين.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.

وفي وقت لاحق اليوم، غادر الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو جدة، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة حيث ودّعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى، ومندوب عن المراسم.

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