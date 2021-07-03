غدًا.. بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك
حتى يوم الأربعاء 4 ذي الحجة
تبدأ جامعة تبوك غدًا، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ.
وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18/ 12/ 1442هـ.
ودعت الجامعةُ جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.
غدًا.. بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-03
تبدأ جامعة تبوك غدًا، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ.
وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18/ 12/ 1442هـ.
ودعت الجامعةُ جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
05:05 PM
غدًا.. بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك
حتى يوم الأربعاء 4 ذي الحجة
تبدأ جامعة تبوك غدًا، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ.
وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18/ 12/ 1442هـ.
ودعت الجامعةُ جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.