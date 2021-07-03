غدًا.. بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك

حتى يوم الأربعاء 4 ذي الحجة

تبدأ جامعة تبوك غدًا، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18/ 12/ 1442هـ.

ودعت الجامعةُ جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.