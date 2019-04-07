تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتصدر العدد الجديد من مجلة التجارة

رصد تحركات الغرفة التجارية في جدة نحو بناء خطتها الإستراتيجية

رصد العدد الجديد من مجلة التجارة الصادرة عن غرفة جدة، تحركات الغرفة نحو بناء خطتها الإستراتيجية المواكبة لرؤية المملكة 2030 والتركيز على التنمية الاقتصادية المنافسة من أجل بناء مزيج حيوي بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيزًا للتكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونوهت الغرفة خلال العدد بالدور المؤثر والفاعل الذي لعبته في معالجة التحديات التي واجهت قطاع الأعمال وحرصها الدائم على تطويرها وتمكينها في مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا وإيجاد حراك اقتصادي يُسهم في استقطاب وتوفير مقومات أساسية داعمة للقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي مبرزة البرامج والمبادرات في إطار خطة 2019 وتكريس استمرارية ريادتها على مستوى غرف المملكة امتدادًا لتاريخها المشرف الذي احتفلت به أخيرًا بمرور 75 عامًا على إنشائها.

وخصصت الغرفة خلال عدد مجلة التجارة صفحات لتدشينها معرض شباب الأعمال بجدة في دورته العاشرة تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات الذي يهدف لدعم وتحفيز شباب وشابات الأعمال من خلال الترويج لمنتجاتهم ومشروعاتهم والمساهمة في تذليل الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجههم في عالم الأعمال.



وتطرقت الغرفة للمهرجانات والمنتديات التي تعمل على رعايتها وإقامتها باعتبارها كيانات اقتصادية استثمارية ترفيهية، إضافة لعرض نماذج من خدماتها المتطورة والمقدمة لمنتسبيها والتي تنطلق من رؤية مستقبلية شاملة بعيدة المدى ترسخ دورها الريادي في مجال دعم وتطوير قدرات القطاع الخاص للإسهام بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني بما يحقق أعلى عائد ممكن.