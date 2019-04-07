النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتصدر العدد الجديد من مجلة التجارة

رصد تحركات الغرفة التجارية في جدة نحو بناء خطتها الإستراتيجية

رصد العدد الجديد من مجلة التجارة الصادرة عن غرفة جدة، تحركات الغرفة نحو بناء خطتها الإستراتيجية المواكبة لرؤية المملكة 2030 والتركيز على التنمية الاقتصادية المنافسة من أجل بناء مزيج حيوي بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيزًا للتكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونوهت الغرفة خلال العدد بالدور المؤثر والفاعل الذي لعبته في معالجة التحديات التي واجهت قطاع الأعمال وحرصها الدائم على تطويرها وتمكينها في مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا وإيجاد حراك اقتصادي يُسهم في استقطاب وتوفير مقومات أساسية داعمة للقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي مبرزة البرامج والمبادرات في إطار خطة 2019 وتكريس استمرارية ريادتها على مستوى غرف المملكة امتدادًا لتاريخها المشرف الذي احتفلت به أخيرًا بمرور 75 عامًا على إنشائها.

وخصصت الغرفة خلال عدد مجلة التجارة صفحات لتدشينها معرض شباب الأعمال بجدة في دورته العاشرة تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات الذي يهدف لدعم وتحفيز شباب وشابات الأعمال من خلال الترويج لمنتجاتهم ومشروعاتهم والمساهمة في تذليل الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجههم في عالم الأعمال.


وتطرقت الغرفة للمهرجانات والمنتديات التي تعمل على رعايتها وإقامتها باعتبارها كيانات اقتصادية استثمارية ترفيهية، إضافة لعرض نماذج من خدماتها المتطورة والمقدمة لمنتسبيها والتي تنطلق من رؤية مستقبلية شاملة بعيدة المدى ترسخ دورها الريادي في مجال دعم وتطوير قدرات القطاع الخاص للإسهام بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني بما يحقق أعلى عائد ممكن.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتصدر العدد الجديد من مجلة التجارة
سبق

رصد العدد الجديد من مجلة التجارة الصادرة عن غرفة جدة، تحركات الغرفة نحو بناء خطتها الإستراتيجية المواكبة لرؤية المملكة 2030 والتركيز على التنمية الاقتصادية المنافسة من أجل بناء مزيج حيوي بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيزًا للتكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونوهت الغرفة خلال العدد بالدور المؤثر والفاعل الذي لعبته في معالجة التحديات التي واجهت قطاع الأعمال وحرصها الدائم على تطويرها وتمكينها في مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا وإيجاد حراك اقتصادي يُسهم في استقطاب وتوفير مقومات أساسية داعمة للقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي مبرزة البرامج والمبادرات في إطار خطة 2019 وتكريس استمرارية ريادتها على مستوى غرف المملكة امتدادًا لتاريخها المشرف الذي احتفلت به أخيرًا بمرور 75 عامًا على إنشائها.

وخصصت الغرفة خلال عدد مجلة التجارة صفحات لتدشينها معرض شباب الأعمال بجدة في دورته العاشرة تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات الذي يهدف لدعم وتحفيز شباب وشابات الأعمال من خلال الترويج لمنتجاتهم ومشروعاتهم والمساهمة في تذليل الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجههم في عالم الأعمال.


وتطرقت الغرفة للمهرجانات والمنتديات التي تعمل على رعايتها وإقامتها باعتبارها كيانات اقتصادية استثمارية ترفيهية، إضافة لعرض نماذج من خدماتها المتطورة والمقدمة لمنتسبيها والتي تنطلق من رؤية مستقبلية شاملة بعيدة المدى ترسخ دورها الريادي في مجال دعم وتطوير قدرات القطاع الخاص للإسهام بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني بما يحقق أعلى عائد ممكن.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:42 PM

تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتصدر العدد الجديد من مجلة التجارة

رصد تحركات الغرفة التجارية في جدة نحو بناء خطتها الإستراتيجية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,890

رصد العدد الجديد من مجلة التجارة الصادرة عن غرفة جدة، تحركات الغرفة نحو بناء خطتها الإستراتيجية المواكبة لرؤية المملكة 2030 والتركيز على التنمية الاقتصادية المنافسة من أجل بناء مزيج حيوي بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيزًا للتكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونوهت الغرفة خلال العدد بالدور المؤثر والفاعل الذي لعبته في معالجة التحديات التي واجهت قطاع الأعمال وحرصها الدائم على تطويرها وتمكينها في مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا وإيجاد حراك اقتصادي يُسهم في استقطاب وتوفير مقومات أساسية داعمة للقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي مبرزة البرامج والمبادرات في إطار خطة 2019 وتكريس استمرارية ريادتها على مستوى غرف المملكة امتدادًا لتاريخها المشرف الذي احتفلت به أخيرًا بمرور 75 عامًا على إنشائها.

وخصصت الغرفة خلال عدد مجلة التجارة صفحات لتدشينها معرض شباب الأعمال بجدة في دورته العاشرة تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات الذي يهدف لدعم وتحفيز شباب وشابات الأعمال من خلال الترويج لمنتجاتهم ومشروعاتهم والمساهمة في تذليل الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجههم في عالم الأعمال.


وتطرقت الغرفة للمهرجانات والمنتديات التي تعمل على رعايتها وإقامتها باعتبارها كيانات اقتصادية استثمارية ترفيهية، إضافة لعرض نماذج من خدماتها المتطورة والمقدمة لمنتسبيها والتي تنطلق من رؤية مستقبلية شاملة بعيدة المدى ترسخ دورها الريادي في مجال دعم وتطوير قدرات القطاع الخاص للإسهام بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني بما يحقق أعلى عائد ممكن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,296
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,562
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,193

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة