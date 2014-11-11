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هيئة حقوق الإنسان حول #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف: باشرنا ونتابع

قالت: العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة بالواقعة

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم، أنها تتابع مع الجهات المختصة، مباشرة واقعة #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف، المتداولة عبر مواقع التواصل.

وقالت الهيئة: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف؛ تؤكد #هيئة_حقوق_الإنسان أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة الواقعة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وكانت مواطنة قد نشرت مقطعَي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ ناشدت خلالهما التدخل لإنقاذ أبنائها الخمسة من الاعتداءات التي يتعرضون لها على يد والدهم وشقيقه، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للطعن يوم السبت الماضي.

هيئة حقوق الإنسان #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة حقوق الإنسان حول #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف: باشرنا ونتابع
سبق

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم، أنها تتابع مع الجهات المختصة، مباشرة واقعة #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف، المتداولة عبر مواقع التواصل.

وقالت الهيئة: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف؛ تؤكد #هيئة_حقوق_الإنسان أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة الواقعة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وكانت مواطنة قد نشرت مقطعَي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ ناشدت خلالهما التدخل لإنقاذ أبنائها الخمسة من الاعتداءات التي يتعرضون لها على يد والدهم وشقيقه، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للطعن يوم السبت الماضي.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:35 AM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
02:39 PM

هيئة حقوق الإنسان حول #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف: باشرنا ونتابع

قالت: العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة بالواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,740

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم، أنها تتابع مع الجهات المختصة، مباشرة واقعة #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف، المتداولة عبر مواقع التواصل.

وقالت الهيئة: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف؛ تؤكد #هيئة_حقوق_الإنسان أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة الواقعة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وكانت مواطنة قد نشرت مقطعَي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ ناشدت خلالهما التدخل لإنقاذ أبنائها الخمسة من الاعتداءات التي يتعرضون لها على يد والدهم وشقيقه، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للطعن يوم السبت الماضي.

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