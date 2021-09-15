النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي"

أكد حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال ( السابق ) محمد الدعيع، أن مواطنه عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الحالي، هو الحارس الأول في السعودية الآن، رغم وجود حراس المرمى الأجانب.

وكتب الدعيع عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "أستغرب الجميع أني قلت المعيوف رقم واحد وهو فعلاً رقم واحد بوجود الحراس الأجانب ما عندنا حراس، ليتهم يستفيدون من تجربة الاتحاد من الحارس غروهي لأنه هو الأفضل عندي الآن، يا حظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم).. ربي يوفقك يا المعيوف".

وقاد المعيوف بتألقه الهلال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب فريق استقلال طهران الإيراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي"
سبق

أكد حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال ( السابق ) محمد الدعيع، أن مواطنه عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الحالي، هو الحارس الأول في السعودية الآن، رغم وجود حراس المرمى الأجانب.

وكتب الدعيع عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "أستغرب الجميع أني قلت المعيوف رقم واحد وهو فعلاً رقم واحد بوجود الحراس الأجانب ما عندنا حراس، ليتهم يستفيدون من تجربة الاتحاد من الحارس غروهي لأنه هو الأفضل عندي الآن، يا حظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم).. ربي يوفقك يا المعيوف".

وقاد المعيوف بتألقه الهلال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب فريق استقلال طهران الإيراني.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
08:18 PM

الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
10,842

أكد حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال ( السابق ) محمد الدعيع، أن مواطنه عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الحالي، هو الحارس الأول في السعودية الآن، رغم وجود حراس المرمى الأجانب.

وكتب الدعيع عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "أستغرب الجميع أني قلت المعيوف رقم واحد وهو فعلاً رقم واحد بوجود الحراس الأجانب ما عندنا حراس، ليتهم يستفيدون من تجربة الاتحاد من الحارس غروهي لأنه هو الأفضل عندي الآن، يا حظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم).. ربي يوفقك يا المعيوف".

وقاد المعيوف بتألقه الهلال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب فريق استقلال طهران الإيراني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,650
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة