النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة التعليم تثمّن جهود الإعلام في "سراة عبيدة"

قالت: إنها أظهرت مهنية عالية خلال أزمة كورونا

وجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره لمدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله بن محمد المالكي، ومساعدته عائشة السبيعي ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد.

كما وجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وزارة التعليم تثمّن جهود الإعلام في "سراة عبيدة"
سبق

وجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره لمدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله بن محمد المالكي، ومساعدته عائشة السبيعي ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد.

كما وجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:11 PM

وزارة التعليم تثمّن جهود الإعلام في "سراة عبيدة"

قالت: إنها أظهرت مهنية عالية خلال أزمة كورونا

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
58

وجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره لمدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله بن محمد المالكي، ومساعدته عائشة السبيعي ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد.

كما وجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,485
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,524
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,347
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,664

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة