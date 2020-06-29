وزارة التعليم تثمّن جهود الإعلام في "سراة عبيدة"

قالت: إنها أظهرت مهنية عالية خلال أزمة كورونا

وجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره لمدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله بن محمد المالكي، ومساعدته عائشة السبيعي ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد.

كما وجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".