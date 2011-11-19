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العقيد الشهراني يقلّد مدير مرور المجاردة رتبة "رائد"

قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، الرائد ناصر محمد الشهري مدير شعبة مرور محافظة المجاردة، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد".

فيما عبّر "الشهري" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله عز وجل أن تكون هذه الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.

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العقيد الشهراني يقلّد مدير مرور المجاردة رتبة "رائد"
سبق

قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، الرائد ناصر محمد الشهري مدير شعبة مرور محافظة المجاردة، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد".

فيما عبّر "الشهري" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله عز وجل أن تكون هذه الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:00 PM

العقيد الشهراني يقلّد مدير مرور المجاردة رتبة "رائد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، الرائد ناصر محمد الشهري مدير شعبة مرور محافظة المجاردة، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد".

فيما عبّر "الشهري" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله عز وجل أن تكون هذه الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.

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